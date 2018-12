View this post on Instagram

Hola familia , hoy después de la misa en el colegio de mi hijo , me tocó clase de baile y está pequeña rutina que con mucho gusto y cariño les comparto . No soy una experta pero siempre me preguntan que ejercicios hago así que hoy les comparto y espero les guste y les sirva . Bendiciones y feliz viernes 🙏😃#mentesanaencuerposano