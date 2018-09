View this post on Instagram

¡Que tengan una semana llena de ritmo! Lleva ritmo en el corazón para revivir los sueños olvidados, ritmo en la mente para siempre recordar los pasos que nos guiaron a este presente maravilloso y ritmo en el alma para bailar con la música divina que siempre nos acompaña. ¡Busca el ritmo para vivir tu mejor vida HOY! ¡A gozar! 💃🏼 May you have a week full of rhythm! Find the rhythm that works for you, and start living your best life today!!! Have fun!!! #life #happiness #blessed #music #vida #amor