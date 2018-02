Todo parece indicar que la presentadora de Univisión, Alejandra Espinoza ha encontrado su color predilecto, ya que en una reciente publicación le llovieron piropos por lucir un vestido amarillo.

Y por supuesto que los comentarios halagadores no sólo eran por el color de su vestido, sino por su estilo bordado tipo transparencias el cual deja ver la estilizada y torneada figura de la mexicana.

Durante las primeras horas de este martes, Espinoza compartió en su Instagram una fotografía en la cual se veía preparada para participar en el matutino ‘Despierta América’, en la sección de ‘Sin Rollo’.

✈️ nos fuimos ✈️ A post shared by Alejandra Espinoza (@alejandraespinoza) on Jan 23, 2018 at 2:50pm PST

Los piropos por lo bien que lucía su figura en tan encantador vestido no se hicieron esperar: “Chulada de mujer, te queremos, con ganas de abrazarte”, “Te ves super preciosa Alejandra”, “Muy linda niña”, “Buen día chula, mamacita hermosa, como te amo”, “No puedo con tanta hermosura, tu figura es suculenta”.

Por su parte, el vestido también recibió un buen número de cumplidos: “Bello tu vestido Ale”, “Qué hermoso vestido, me encantó”, “Por favor, una foto de cuerpo completo”, “Dime dónde compraste tu vestido, me enamoré, estás hermosa, me encanta tu vestido”, “Te estoy viendo, me gusta tu vestido”.

Inclusive hubo hasta quien la comparó con un personaje de Disney: “Hermosa mi Alejandra, pareces Pocahontas”.