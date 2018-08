Pues nada. It’s out! Estoy muy emocionada de compartirles que soy parte de @cw_dynasty y me encuentro en Atlanta GA filmando la Segunda temporada, estoy feliz por este nuevo reto , concentrándome y agradecida!! Los amo!❤️ // so happy to finally announce I’m now part of @cw_dynasty I feel happy and honored. Thank you for believing in me @monkeyforsallie ❤️ 2nd season premiere Oct 12 @cw_networktv and @netflix La cosa se va a poner buena 🇲🇽 México is in the Carrington manor! 😘 #Dynasty #anabreco

A post shared by Ana Brenda (@anabreco) on Aug 6, 2018 at 10:34am PDT