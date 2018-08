Camila Sodi y Diego Boneta: Se torna viral video de encuentro

Un video que muestra a los protagonistas de la famosa serie de Netflix ‘Luis Miguel‘, Camila Sodi y Diego Boneta juntos en un restaurante se ha vuelto viral en las redes sociales, informa el periódico Vanguardia MX.

Las imágenes no son recientes, pero han suscitado especulaciones entre fanáticos sobre un posible romance entre los actores, precisa el diario.

EXCLUSIVE: @DiegoBoneta opens up about his impressive transformation into Latin icon #LuisMiguel. https://t.co/GG7rjzG1hR #ElSoldeMexico #LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/GO6xfqOCCQ

— Entertainment Tonight (@etnow) April 23, 2018