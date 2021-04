La guerra legal en la familia de Frida Sofía es inminente

Enrique Guzmán confirma demanda contra la hija de Alejandra Guzmán

La noticia se da unas horas de que Frida Sofía confirme a quienes demandará de la familia Guzmán Tras la guerra de declaraciones entre Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, contra Enrique Guzmán a raíz de que la joven de 29 años acusara a su abuelo de ‘tocamientos impropios’ cuando supuestamente tendría cinco años, una nueva guerra ha comenzado, pues este martes el legendario cantante mexicano confirmó una demanda contra su nieta. Han pasado ya dos semanas desde que la hija de Alejandra Guzmán decidiera estallar la bomba más fuerte en la dinastía Guzmán- Pinal acusando a Enrique Guzmán de abuso cuando era una niña, por lo que tras una serie de amenazas, ahora sí llegaron a un lío legal. Enrique Guzmán confirma demanda contra Frida Sofía A través de su cuenta oficial de Instagram y que rápidamente fue reproducida por la mayoría de los medios de comunicación, Enrique Guzmán emitió un comunicado en el que confirma demanda contra Frida Sofía por las acusaciones que dio en una entrevista hace semanas con el periodista Gustavo Adolfo Infante. “Siempre fue muy abusivo, tengo mucho qué decir de eso… Fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo, me daba miedo, me hizo cosas feas…me manoseó, desde los cinco años…”, fueron las palabras de Frida Sofía sobre Enrique Guzmán, lo que ahora desembocó una demanda.

A unas horas de que Frida Sofía hable sobre su demanda, ahora su abuelo ‘se le adelantó’ En el Instagram de Enrique Guzmán se puede ver la fotografía del comunicado de la demanda contra Frida Sofía, a cargo del despacho López Valdéz: “Don Enrique Guzmán me ha dado instrucciones para que haga público que, al día de hoy, ha presentado una querella ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familia”, comienza. Pero en el texto se menciona el nombre de la hija de Alejandra Guzmán: “La querella fue formulada en contra de Frida ‘N’ y quien o quienes resulten responsables por su probable participación en hechos con apariencia de delito en agravio de Don Enrique Guzmán…”, continua el comunicado.

La demanda contra Frida Sofía va muy en serio Enrique Guzmán no se quedará tranquilo tras las acusaciones de su nieta, a quien le ‘caerá’ todo el peso de la ley en caso de que no existan pruebas contundentes que demuestren que los presuntos tocamientos a los que se refiere son ciertos: “La querella tiene por objeto que el Ministerio Público inicie una investigación para reunir indicios que lleven al esclarecimiento de los hechos…”, continúa el comunicado. “…Y en su caso los datos de prueba para que en la etapa procesal oportuna, la representación social sustente el ejercicio de la acción penal, la acusación contra la imputada y la reparación integral del daño a la víctima”, finaliza firmado por Marco López, abogado penalista.

Las opiniones de la gente por la demanda hacia Frida Sofía se dividieron En la publicación de ‘El Gordo y la Flaca’, las opiniones se dividieron, entre quienes apoyaban a Frida Sofía y entre quienes le daban por su lado a Enrique Guzmán: “Muy bien hecho. Esa niña necesita qué la pongan en su puesto”, “Desde que la madre le quitó todo el apoyo empezó a despotricar en todos lados y ahora sí aparece el papi y cuando niña que? Lo que quieren es dinero”. “Que lastima que doña Silvia Pinal no lo denunció cuando la agredía”, “Que bien!! A ver si así aprende la mujerzuela esta!!”, “Dios bendiga esta familia y sane el corazón de Frida y pueda ella perdonar a su madre y abuelo. Increíble”, “Que le pongan el detector de mentiras para que de le caiga su demanda …. #yotecreofrida”, “Ya se le salió de las manos a el señor tremendo problema”, expresaron.

En unas horas, Frida Sofía anunciará su demanda El próximo jueves, en rueda de prensa, la hija de Alejandra Guzmán anunciará a quien demandará, mientras tanto, hace unos días emitió un comunicado: “Por medio del presente, les informo que con el inigualable apoyo de mi familia y amigos, he tomado la decisión de iniciar acciones legales en contra de diversas personas por los hechos que son del conocimiento público. Decidí contactar los servicios del despacho Oléa & Oléa, el cual atinadamente dirigen y presiden los licenciados Xavier y Alejandro Oléa Trueheart. En atención a ello, invito a los medios de comunicación que cualquier duda y/o aclaración al respecto a los procedimientos legales se pongan en contacto con dichos profesionistas”. “Finalmente, solicito atentamente a las autoridades correspondientes conduzcan las investigaciones que correspondan conforme a Derecho y respetando en todo momento los Derechos Humanos de la suscrita.A todas las personas que me han demostrado su apoyo y cariño, por este medio les agradezco profundamente el mismo”, finalizó.

Pablo Moctezuma, papá de Frida Sofía aseguró que alguien abusó sexualmente también de Alejandra Guzmán Antes de conocerse la demanda de Enrique Guzmán, el papá de Frida Sofía, el empresario Pablo Moctezuma añadió más leña al fuego con sus declaraciones: “Hasta el día de hoy yo le tenía cierto cariño y respeto, no quería que esto trascendiera, Alejandra está muy mal asesorada, tenemos 50 amigos en común que ella ha golpeado, ha pegado, ha abusado, pero te voy a decir lo más fuerte, a mi Alejandra me contó algo muy fuerte y es lo que más tristeza me da de todo…”, amenazó. Y sin más ni más, el papá de Frida Sofía lo soltó: “Me contó que fue abusada, fue abusada por alguien cerca en su familia, entonces eso no es chisme, que Alejandra no haya tenido la empatía de que su hija haya declarado algo así de su padre y que no haya corrido a verla…”, aseveró Pablo Moctezuma pero también dijo desconocer quién fue el responsable de abusar de ella ¿se tratará también de Enrique Guzmán?

Frida Sofía explotó otra bomba en la dinastía Guzmán Cuando se abría la posibilidad de una reconciliación con su madre Alejandra Guzmán, ahora Frida Sofía arremetió contra su abuelo Enrique Guzmán por supuestamente hacerle tocamientos impropios desde los cinco años, lo que generó controversia y que el padre de la ‘Reina de Corazones’ reaccionara indignado en Twitter. Frida Sofía ofreció una entrevista al periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante donde habló de su vida y de cómo aparentemente su familia ha influido en los problemas emocionales con los que ha crecido, pues incluso llegó a decir que Alejandra Guzmán sostenía relaciones sexuales con distintos hombres, casi frente a ella.

La familia de Alejandra Guzmán enfrenta una nueva polémica por Frida Sofía La joven que hace apenas unas semanas pedía perdón en Despierta América por las ofensas a su mamá Alejandra Guzmán, vuelve a causar polémica y ruptura en su familia por lo que dijo de la cantante y su abuelo Enrique Guzmán a quien prácticamente lo acusó de ‘manosearla’ cuando era una niña. “Traición tras traición, tras mentira, de muchas personas… de mi tío (Luis Enrique), de mi abuelo, de Michelle (Salas), por eso los mandé todos a la fregada…”, comenzó diciendo Frida Sofía cuando de pronto habló y comenzó a llorar narrando lo que supuestamente le hizo su abuelo Enrique Guzmán.

Frida Sofía dijo que creció pensando que lo que hacía Enrique Guzmán ‘era normal’ Frida Sofía no se calló nada y tachó de abusivo a su abuelo: “Siempre fue muy abusivo, tengo mucho qué decir de eso… Fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo, me daba miedo, me hizo cosas feas…”, comenzó diciendo al periodista Gustavo Adolfo Infante… “Me manoseó… desde los cinco…”, comentó llorando la hija de Alejandra Guzmán y asintió con la cabeza al cuestionársele si era la primera vez que lo contaba y si odiaba a Enrique Guzmán, “lo odio y más por cómo, el pasado deja eso… ahorita, me quedó así de ‘ándale’ y si todo mundo supiera… es un delito…”, expresó.