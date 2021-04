“Yo no voy a opinar porque cada quien saluda a sus papás y a sus hijos como deseen, y más cuando son adultos, pero públicamente, me parece raro. Se los dejamos a ustedes, que tomen la decisión. Ustedes, como sociedad inteligente, madura y adulta. Sin externar, pero yo creo que es una raya más al tigre” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Aseguran que Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán estaban drogados

En este video, de apenas unos segundos de duración, se puede observar que no solo fue una vez en la que padre e hija se dan un beso en la boca, sino que fue en repetidas ocasiones, por lo que los usuarios no tardaron en expresar sus puntos de vista.

“Ya drogados no tienen límites. Padre e hija se pierden el respeto”, “Frida Sofía está como bibi de la Familia Peluche… la única que está bien y todos la ven raro”, “Ya no cabe duda que Frida Sofía no miente. Enrique Guzmán, un peligro para los niños y jóvenes”, “Yo pienso que Enrique Guzmán quiso programar a Frida de la misma forma que programó a Alejandra, pero no lo consiguió”.