Luego que Joe Biden asegurara formalmente la nominación presidencial del Partido Demócrata para enfrentarse a Donald Trump en una difícil contienda electoral en noviembre, una encuesta ha destapado que le lleva una ventaja de hasta 12 puntos porcentuales, debido al descontento de los votantes por la respuesta que dio ante la pandemia por el coronavirus, publicó el portal de noticias Detroit Free Press.com.

Esta medición fue hecha por EPIC-MRA de Lansing y se destaca que la diferencia es de 53 por ciento de votantes inclinados hacia el demócrata, mientras 41 por ciento hacia el todavía presidente de Estados Unidos.

Las preguntas fueron hechas al electorado a partir del penúltimo día del mes pasado hasta el 3 de junio, tres días antes de que se diera a conocer la formalidad de la nominación de Joe Biden.

Uno de los aspectos más destacados es que la aceptación de los los votantes se duplicó a favor de Biden en Michigan, un estado considerado esencial para la lucha por llegar a la Casa Blanca.

Esta escalada de seis puntos se contabilizó desde enero cuando los votantes le dieron su visto bueno de 50-44 sobre Donald Trump.

Uno de los factores que al parecer afecta la intención del voto de los estadounidenses hacia el presidente, es su respuesta a la crisis sanitaria por el coronavirus.

La encuesta preguntó a 600 votantes sobre su aceptación a alguno de los dos principales contendientes, de ese universo el 40 por ciento de las preguntas se hizo a través de llamadas por teléfonos celulares.

El margen de error como la mayoría de este tipo de ejercicios es de más menos 4 puntos porcentuales.

La pregunta que reflejó la intención del voto y el descontento de los electores fue cuando se pidió su opinión sobre el manejo que se dio a las acciones contra el coronavirus.

Casi el 60 por ciento dio una calificación en contra a Donald Trump, mientras que poco más del 41 se dijo satisfecho con las medidas aplicadas por el gobierno federal.

Solo el 1 por ciento de los encuestados dijo no estar seguro de saber si fue buena o mala la reacción del presidente de Estados Unidos.

El exvicepresidente se había erigido en el abanderado de facto de su partido desde que su último contrincante, Bernie Sanders, se retiró del proceso interno demócrata en abril. Biden consiguió formalmente la nominación al alcanzar los 1.991 delegados necesarios para convertirse en el nominado tras las primarias del martes en siete estados y en el Distrito de Columbia.

“Fue un honor competir junto a uno de los grupos de candidatos con más talento que haya presentado nunca el Partido Demócrata”, señaló Biden en un comunicado el viernes en la noche. “Y estoy orgulloso de decir que vamos a ganar esta elección general como un partido unido”.

Los resultados de la ventaja de Joe Biden ante Donald Trump se dan en medio de dos crisis en Estados Unidos: la pandemia por coronavirus y las protestas por la muerte de George Floyd en custodia por policías blancos.

We need to build an economy that rewards work — not just wealth. pic.twitter.com/NANxlpk538

— Joe Biden (@JoeBiden) June 7, 2020