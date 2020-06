Giovanni protestas. Justicia Para Giovanni López. Dos patrullas incendiadas y daños diversos al palacio de gobierno de Jalisco, en el centro de Guadalajara, es el saldo parcial de una manifestación para protestar contra la brutalidad policiaca por la muerte de Giovanni López, un joven que fue detenido el pasado 4 de mayo por elementos de la policía del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, en el área metropolitana.

En punto de las 17:00 horas, cientos de jóvenes llegaron al centro de Guadalajara e iniciaron pintas en la fachada del palacio de gobierno y rompieron vidrios. Pronto la protesta se tornó violenta y un grupo de jóvenes encapuchados incendiaron dos patrullas que habían sido estacionadas afuera y luego empezaron a arremeter contra la puerta principal, que había sido cerrada.

Tras una hora de golpes, los manifestantes lograron romper la puerta principal del palacio de gobierno, mientras que elementos de policía que se encontraban dentro se defendían lanzando gases lacrimógenos a la multitud.

Pero eso no fue todo, incluso prendieron fuego a un policía, que se encontraba en medio de los disturbios.

Un video de Zona Docs, muestra el terrible momento en el que un manifestante le prende fuego por la espalda al uniformado justo en el momento en el que se subía a su motocicleta.

En el momento en el que ocurre el hecho algunos de sus compañeros intentan apagar el fuego, mientras la víctima se tira al suelo desesperado.

En las imágenes se ve cómo los policías intentan arrestar a otras personas por la confusión.

Al igual que a George Floyd en Minneápolis, ahora el albañil mexicano Giovanni López muere en detención policial y famosos exigen justicia.

El hecho trascendió en redes sociales con “hashtag” como “#JusticiaParaGiovanni” y es que circuló un video en el que se aprecia que los elementos arrestan con violencia al joven mientras éste se encontraba sentado.

Usuarios en redes sociales exigieron justicia para el joven albañil asesinado en Jalisco.

Giovanni López,fue golpeado por policías de Jalisco por no portar cubrebocas, murió a causa de un traumatismo craneoencefálico, tenía un balazo en el pie, los policías lo mataron, se que no lo vas a compartir por que no es EU#JusticiaParaGiovanni pic.twitter.com/dSUNjQLdtC

