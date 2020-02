Resurgen videos del “espanglish” del hoy demócrata Michael Bloomberg

Recuerdan en redes las accidentadas palabras del exalcalde de Nueva York

Hoy realizarán el caucus demócrata para dar paso a las primarias de ese partido en Carolina del Sur

A unas horas del caucus del Partido Demócrata en Nevada, resurgen videos que podrían “cavar la tumba” del exacalde de Nueva York Michael Bloomberg, rumbo a la carrera presidencial de Estados Unidos.

Y es que en algunos discursos pasados, el magnate intentó ganar adeptos hispanos al hablar en el idioma español, pero ahora esa osadía le podría costar su futuro político con las burlas que se han desatado en redes sociales por su polémico ‘espanglish’.

Hace unos días el exalcalde de Nueva York participó por vez primera en el debate entre los aspirantes para llegar al final de la carrera presidencial, sin embargo fue duramente criticado por sus oponentes, sobre todo por los pactos de confidencialidad firmados con mujeres luego de ser acusado de presunto acoso sexual o mala conducta en el trabajo.

Sin embargo, ahora que el demócrata Michael Bloomberg ha mejorado sustancialmente su posición en las encuestas, hoy enfrenta a otro rival aun más poderoso que sus mismos contrincantes políticos: al electorado, ya que han resurgido una serie de videos de cuando el exalcalde de Nueva York intentó ‘enamorar’ a los ciudadanos hispanos al pronunciar discursos en el idioma español, pero ayudándose de ciertas palabras en inglés, por el desconocimiento de sus significados.

Estos videos pueden verse desde la plataforma de Youtube y algunos de los comentarios en Twitter, donde los ciudadanos se burlan y critican su accidentado ‘espanglish’, una mezcla de palabras en inglés y en español, que resultó de lo más cómico para algunos y hasta insultante para otros.

En el debate, el demócrata Michael Bloomberg también fue criticado por sus oponentes en sus acciones policiacas de detener y registrar ciudadanos extranjeros cuando dirigió la ciudad neoyorquina.

Sin embargo, los señalamientos que podrían ‘dolerle’ más son los que resurgen en las redes sociales del electorado, que no le perdonan el atrevimiento que tuvo de querer conquistar a los hispanos con su mal logrado español.

En el título del video se puede leer lo siguiente: “QUE?????? Bloomberg speaks spanish”, seguido de varios comentario que hacen mofa de su revoltura de palabras en inglés y en español.

“… los vehículos que fueron abandonados en la calle en la tormenta nos ha difi… dificultado la limpieza pero estamos haciendo todo lo posible y estamos usando todos los … que tenemos, este es el esfuerzo de lampiez, limpieza más grande que ha visto nuestro ciudad”, fue algo de lo que se escuchó en el material.

De inmediato las burlas hacia el hoy aspirante demócrata comenzaron: “Yo quiero Taco Bell and with that we would be happy to take questions”, fue una de las primeras que se publicaron.

Otra persona comentó: “He speaks Spanish like Mark Zuckerberg speaks chinese (él habla español como Mark Zuckerberg el chino)”.

Alguien más le hizo una petición: “Would you please repeat that in English? Thanks… (¿Podría repetir eso en inglés?, gracias)”.

“HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!EL BLOOMBITO!!!yo soy es muy impressido with tu español”, le escribió otra persona.

“My native language is spanish, and when I saw this, I had no idea he was speaking spanish (mi lengua materna es el español, y cuando vi esto, no tenía idea de que hablaba español)”, “well…intenta very gud hacer el parody de spikin espanich… (bueno … intenta muy bien hacer la parodia de spikin espanich)” y “is he good enough in Spanish? (¿Es lo suficientemente bueno en español?)”, preguntó alguien más.

En otro video titulado “Actualización en español del alcalde Bloomberg sobre el huracán… no tiene precio”, seguido de un comentario de introducción que dice: ” El alcalde Bloomberg se dirige al público sobre la tormenta que se avecina. Aquí trata de repetir parte de la actualización en español… no hace falta decir que es bastante horrible… tan malo que fue divertido”.

En ese entonces, el hoy aspirante demócrata Michael Bloomberg dijo lo siguiente: “Por favor ya no salgan a las calles, quedanse en sus casas o en los refugios”, fueron las palabras que se alcanzaron a escuchar en uno de los videos en los que hablaba sobre un huracán que se avecinaba cuando fue alcalde de Nueva York.

