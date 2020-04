Una nueva encuesta indicó que la mayoría de los estadounidenses ahora desaprueba la respuesta del presidente Donald Trump ante la crisis que ha desatado el coronavirus.

Según una nueva encuesta, el apoyo al manejo del presidente Donald Trump ante la pandemia de coronavirus ha disminuido en las últimas dos semanas, y la mayoría de los estadounidenses ahora desaprueba su respuesta a la crisis de salud pública, reseñó Politico.

Una encuesta de ABC News/Ipsos publicada el viernes informó que el 52 por ciento de los encuestados desaprueba su manejo del brote mortal, mientras que solo el 47 por ciento lo aprueba.

An ABC News/Ipsos poll released today reports that 52 percent of respondents disapprove of Trump's management of the deadly outbreak, while only 47 percent approvehttps://t.co/C9u9tgBFTO

— POLITICO (@politico) April 3, 2020