Los ministros en Reino Unido temen que la pandemia de coronavirus se pudo haber filtrado desde un laboratorio chino, reveló Daily Mail.

Según el referido medio, fuentes respetables del gobierno dijeron que si bien “la balanza del asesoramiento científico” sigue siendo que el virus mortal se transmitió por primera vez a los humanos desde un mercado de animales vivos en Wuhan, una filtración desde un laboratorio en esa ciudad china “ya no se descarta”.

Un miembro de Cobra, el comité de emergencia dirigido por el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, dijo en la noche del viernes que, si bien el último reporte de Inteligencia no cuestionó que el virus era ‘zoonótico’, originario de animales, no descartó que el virus se haya propagado primero a los humanos después de filtrarse en un laboratorio de Wuhan.

El miembro de Cobra, que recibe informes clasificados detallados de los servicios de seguridad, indicó: “Hay un punto de vista alternativo creíble (a la teoría zoonótica) basado en la naturaleza del virus. Quizás no sea coincidencia que haya ese laboratorio en Wuhan. No se descarta”.

Wuhan es la casa del Instituto de Virología, el laboratorio más avanzado de su tipo en el continente asiático.

Se supone que el instituto de 30 millones de libras esterlinas (casi $37 millones), ubicado a diez millas del infame mercado de vida silvestre, es una de las unidades de virología más seguras del mundo.

A startling new theory is 'no longer being discounted' amid claims staff 'got infected after being sprayed with blood' https://t.co/1Z3EN3oe8W

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 5, 2020