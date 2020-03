Una reciente encuesta muestra un respaldo mayoritario de los estadounidenses a la gestión del presidente Donald Trump frente a la crisis de emergencia provocada por el coronavirus, al obtener más del 60 por ciento de aprobación.

60% of Americans approve of the way President Donald Trump is handling the COVID-19 situation. https://t.co/2rbYFgTn6X

En su más reciente sondeo, GALLUP muestra que el 49 por ciento de los encuestados aprueba el trabajo de Trump como presidente, frente al 45 por ciento que lo desaprueba, un resultado que iguala encuestas anterior de la misma compañía.

Entretanto, en lo relacionado con el desempeño del presidente Trump al frente de la crisis de emergencia provocada por el coronavirus, la encuesta refleja que el 60 por ciento aprueba la gestión del mandatario republicano, frente al 38 por ciento que lo desaprueba.

Gallup poll shows strong 60% approval of President @realDonaldTrump ‘s handling of Virus Crisis: Overall Job Approval Rating Up to 49%, despite only 13% Democratic support https://t.co/cemtXXK6Zm #MAGA #AmericaFirst

Y los resultados no reflejan el sentir de votantes republicanos, el partido de Trump, sino de independientes y demócratas que están de acuerdo con la forma en que Trump ha manejado la crisis a razón de seis cada 10 (independientes) y uno de cada cuatro (demócratas).

Estos niveles de popularidad del presidente Trump, particularmente entre sus visibles detractores, es lo que dispara su popularidad en general, que ha mostrado durante su presidencia números muchos más bajos.

60% of Americans approve of his handling of coronavirus against 38% who do not. pic.twitter.com/wTth3T7lDY

His approval by party: Republicans 92 (+1) Independents 43 (+8) Democrats 13 (+6)

Gallup: Trump job approval soars 12 net points to 49-45, the best net approval of his entire presidency.

En otros aspectos de la encuesta, se muestra que más allá de los polémicos planteamientos de Trump durante la crisis o la supuesta respuesta tardía de su Administración, lo que le importa a los votantes es que ha estado todo el tiempo enfocado en buscar soluciones.

La gestión del presidente Trump en la emergencia nacional por el coronavirus y sus resultados podrían ser factor determinantes en las encuestas de cara a las elecciones presidenciales de novbiembre próximo, en la cual el republicano enfrentaría al demócrata Joe Biden.

I don’t know who Fox could possibly be polling because it sure as hell ain’t Americans.

Never been polled……have you?

Biden holds 3-point edge over Trump in White House race: poll https://t.co/4WbHX2Ifwy #FoxNews

— Juanita Broaddrick (@atensnut) March 25, 2020