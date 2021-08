Luego de que se informara sobre el sensible fallecimiento de Daniela Rodríguez, ex participante de Enamorándonos, el conductor chileno Rafael Araneda, presentador de este famoso programa de Univisión , compartió un emotivo mensaje en redes sociales .

Acompañan en su dolor a Rafael Araneda

No pasó mucho tiempo para que seguidores del presentador del programa Enamorándonos expresaran sus condolencias tras la muerte de Daniela Rodríguez: “Esa pareja era la referencia perfecta de que el amor lo supera todo! Y hasta el final mostraron que es así. Me duele el alma. Fuerza a sus familiares”.

“Qué tristeza más grande, me he quedado en shock, hasta escalofrío me ha dado, una tristeza profunda como que si ella haya sido familia mía, qué pena tan grande, Señor, que Dios la tenga en su santo seno y que Dios me la bendiga”, comentó otra usuaria.