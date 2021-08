Pareja en California explotaba a su pariente guatemalteca y a sus 2 hijas

Lo que Nery y Maura hicieron fue someter a las víctimas, entre septiembre de 2016 y febrero de 2018, a trabajar largas horas en el restaurante o en la empresa de limpieza por un pago mínimo o en algunos casos inexistente, pero ahí no terminaba todo.

Abuso físico y psicológico

No conformes con la enorme carga de trabajo no remunerado, “los acusados ​​conspiraron entre sí para fabricar una deuda inflada que les dijeron a las víctimas que tenían y les dijeron que no podían irse hasta que pagaran esta deuda ficticia”.

Además, se aprovecharon de su condición de indocumentadas para amenazarlas con llamar a las autoridades y hacerlas arrestar por haberse quedado más tiempo del permitido en sus visas si es que ellas se negaban a cumplir lo que ellos exigían.