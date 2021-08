“Como siempre… Ya saben quienes les gusta hacer, pero no les gustan sus verdades… Desde todas las cuentas del Programa de esos dos Nocivos Individuos que se dicen programa de Farándula Reportaron una foto mía y un Statement de una Verdad. A eso lo reportaron como Bullyng”, escribió en su post.

“Pero durante más de una década esos cobardes de ese Programa me hicieron Bullying a mí con el Video Íntimo y eso ¿Cómo se llama entonces?. Esto va a tener consecuencias y vamos a acudir a la prensa norteamericana y a la FCC”, concluyó en su publicación.

"No soy la misma de antes, no soy la misma persona que silenciaban y se quedaba callada sin recursos para defenderse. Esto será una cruzada de justicia, ahora como la empresaria que soy, he instruido a mi equipo legal a que tomen todas las medidas legales y económicas que sean necesarias, para sentar un precedente en cortes", finalizó.

“No más bullying por parte de los medios televisivos, los artistas también son seres humanos que sienten, nada ni nadie es intocable! JUSTICIA”, “ya era hora tantos años mofándose de ti”, “Ojalá no te quiten este vídeo aparentemente lo que les molesta lo censuran”, fueron algunos comentarios.

Inmediatamente los internautas salieron en defensa de la exótica artista y enviaron sus mensajes de apoyo: “Buena,, demanda a Univisión, Telemundo y los demás”, “Basta de bullying para generar rating”, “Linda que no te quite el sueño siempre estaremos a tu lado somos mas lo que estamos a tu lado”.

“Personas que se beben mi vino, se alimentan en mi mesa, les celebro su día como realeza, y se ‘vuelan’ en mi yate, y después comulgan y engrandecen a mis enemigos, no son mis amigos… Pendej… no soy y menos el que duerme conmigo y las deslealtades tienen regalias”, expresó la cantante quien recientemente acusó a Karol G de faltarle el respeto a la música mexicana por su presentación en Premios Juventud .

De inmediato, sus seguidores reaccionaron a esta publicación: "Tú tranquila, el karma le va a llegar más rápido que tarde", "Oh Dios mío, qué mal, así son algunas", "Así hay personas, aunque es muy fuerte hacerlo en redes. Sin duda, les llega el 'karma' a la gente abusiva", "Esas se llaman oportunistas. Sí lo hizo contigo, lo seguirá haciendo con los que se dejen y le crean, no les importa pisotear a los demás".

Para terminar con su mensaje en contra de Tanya Charry, conductora de El Gordo y La Flaca, quien hasta el momento no ha hecho algún comentario en sus redes sociales, Noelia compartió dos hashtags: "Basura" y "Karma". ¿Qué habrá pasado?. Lo que generó polémica en las redes sociales.

"La gente malagradecida regularmente también es muy vividora y siempre andan buscando víctimas…! No te fíes de las sonrisas falsas", "Gente tan calabaza!!! Y todavía se tomó unas copas de Petrus!", "Tranquila hermosa, el que obra mal tendrá su recompensa, tú solo contempla".

Aunque no entró en detalles de lo que le había hecho Tanya Charry, la cantante Noelia, quien sorprendió a todos la lanzarse como “modelo erótica”, recibió muchas muestras de apoyo de parte de sus seguidores: “Aplauso por lo que le dijiste. Eso es lo mas que hay en este mundo, se aprovechan para atacar”.

Aseguran que se enojó con Tanya Charry porque no la invitó a su boda

En la cuenta de Instagram de Escándalo también se retomó este “pleito” entre Noelia y Tanya Charry, donde algunos usuarios aseguran que la cantante y modelo erótica se había enojado porque la periodista no la invitó a su boda con Sebastián Jiménez.

"Aquí aplica la de tus enemigos son tus enemigos, no míos, ¿por qué la gente siempre quiere que odies a quienes ellos odian?", "Se enojó porque no la invitó", "Oye, qué ardida, es obvio que porque no la invitaron a la boda", "Quiso dar a entender que eran amigas y que ya no!", se puede leer en más comentarios.