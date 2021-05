Pero no podría faltar la persona que de inmediato hizo broma y comentario sarcástico sobre lo que se podría decir era su futuro adelantado y sin ningún recato dijo lo siguiente: “¿Está posando así para la ficha? jajajajaja me muero de la risa”. Archivado como: Emma Coronel

De pronto una persona opinó sobre los tips de belleza que debería adquirir Emma Coronel, y hasta le recomendó un color de cabello para que se vea mejor: “Se ve muy bonita con este color, tan rubio no me gusta mucho cómo te queda”.

De acuerdo con información de The Associated Press, los empleados de la prisión sólo sacaban a Emma Coronel de la celda en la madrugada para ir a un “saloncito interior” del centro de detención en Alexandria, en el estado de Virginia, donde solo pasa un par de horas.

Emma Coronel: NO CONVIVE

En esas fechas se decía que Emma Coronel no compartía celda con otras presas, dijo Mariel Colón, quien no respondió preguntas sobre si habla a menudo por teléfono con las dos hijas gemelas que tiene con El Chapo: “Solamente sale de su celda cuando la sacan al saloncito interior. Más nada. Desafortunadamente no ofrecen, no hay, actividades disponibles para que se pueda distraer”.

La abogada compartió que lo único que puede hacer la esposa de uno de los narcotraficantes más famosos del mundo mientras está adentro de su celda es leer, aunque reconoció que no recordaba el título del libro que Emma Coronel está leyendo.