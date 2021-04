“Hola mis amores! Me han llegado muchos mensajitos pregúntandome cómo estoy y por qué no he estado en el show estos días. Pues esta es la razón, estoy en cuarentena voluntaria preventiva después de la entrevista con @alexoficial quien dio positivo para Covid-19, y que espero se recupere muy muy pronto”, escribió la conductora en la cuenta de Hoy Día.

“Yo me he sentido muy bien y esta decisión viene por precaución!!! Aprovecho para recordarles que es muy importante que cada uno ponga su granito de arena”, finalizó en la descripción del video de la cuenta de Instagram de Hoy Día pero también decidió grabar sus palabras.

“Efectivamente esta semana estuve en contacto con Alejandro Fernández como bien saben lo entrevisté para Hoy Día y tuve contacto con él y él hace unas horas dio a conocer que era COVID-19 positivo y por eso hemos debido tomar las debidas precauciones, por eso no me han visto en televisión en los últimos días”, contó la presentadora .

“Otra de las cosas que no les había compartido es que ya me había vacunado, tenía la primera dosis de la vacuna Pfizer, entonces eso me deja más tranquila de que en las próximas pruebas voy a salir negativa, esperemos que así sea, pero no por eso no podemos ser responsables y estaremos monitoreando lo que pasa…”, precisó Chiquibaby.

Para fortuna de Chiquibaby, no se siente mal e incluso dijo que ya se puso la vacuna contra el COVID-19: “Me siento muy bien y no tengo síntomas hasta el momento, la otra fue que la última prueba me la hice el miércoles y salí negativa así que eso es muy positivo”.

La mala noticia para los fanáticos de la conductora de Hoy Día es que no está segura de la fecha en la que va a regresar al matutino de Telemundo: “Hasta ahora no sé cuándo voy a regresar a la televisión pero estaremos por aquí para decirles lo que está sucediendo”.

Pero la Chiquibaby también se llevó lo suyo: “Hubiera sido más inteligente y más responsable que cada uno de ellos se hubieran hecho la prueba del covid antes de hacer la entrevista … prevenir para no lamentar”, “Si están en campaña de promover la salud y distanciamiento social porque no usaste mascarilla durante tu entrevista. Hasta foto sin máscara te tomaste, la responsabilidad ante todo por el bienestar de tu bebé”, “Y tú que ni máscara te pusiste no puedes pedir nada. Solo diste mal ejemplo y demostraste que eres una irresponsable”. AQUI PUEDES VER EL VIDEO DE ALEJANDRO FERNÁNDEZ

Hace unas semanas la conductora de Hoy Día anunció embarazo

Hace unas semanas, se anunció el embarazo de Chiquibaby: “Hola, sé que por mucho tiempo me anhelaste y me soñaste… Yo también tengo muchas ganas de llegar, aunque aquí adentro no se está nada mal, ahora no sé dónde termina mi cuerpo y dónde empieza el tuyo, pero sé que me amas y que quieres lo mejor para mí, dentro de tu barriguita se vive muy bien, apenas hay ruidos que molestan, escucho tu voz a menudo, me encanta cuando me hablas y cuando caminas y te mueves, porque así me meces y me cunas…”, se escucha diciendo a la ‘misteriosa’ voz del bebé.

Luego siguió la vocecita diciendo: “No te espantes cuando sientas unas ganas inmensas de comerte algo que te parece raro, son mis antojitos y te confieso me gusta el helado. He oído que ahí afuera hay muchas cosas que me harás descubrir poco a poco y me llevarás de tu mano…”, dijo el ‘bebé’.