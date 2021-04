“ Mamá , vi tu comunicado, lo único que te puedo decir es que me entristece que sigas con la farsa y decir eso de mi abuelo cuando sabes perfecto quién es él. Sabes que violaba y le pegaba a puñetazos a mi abuela , llorabas de pensar en sus ojitos morados, a ti te tiró los dientes, siempre abusó de ti en todos los sentidos”.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram , donde cuenta con cerca de un millón y medio de seguidores, que la hija de “La reina de corazones” no se guardó nada y compartió un extenso mensaje donde dejó claro su postura respecto a este tema.

Parece que esta historia no tendrá un final feliz. Después de que Frida Sofía confesara que su abuelo Enrique Guzmán la “manoseó” cuando era apenas una niña, Alejandra Guzmán salió en defensa de su padre, pero con lo que no contaba la cantante era que la joven reaccionaría a sus palabras.

Frida Sofía confesó que se sentía avergonzada porque sentía que el abuso fue algo que ella permitió: “Me siento libre de por fin expresarlo. A lo mejor tú todavía (refiriéndose a Alejandra Guzmán) no estás lista para hablar de tus abusadores y por eso sigues en negación de quien es tu papá, lo respeto. Cada quién tiene sus tiempos”.

En otra parte de este mensaje, la hija de Alejandra Guzmán aseguró que ella se quiere sanar y que espera que su mamá también lo haga en un futuro para que logre estar bien y con la mente clara: “Estoy orgullosa de mí misma que tuve el valor de hablar y de decir algo que me lleva lastimando el alma tantos años”.

“Por más que me tires a loca, como lo hacen tantos familiares de víctimas que su única respuesta es ‘tiene problemas mentales’. Hoy espero que las familias despierten y les crean a sus hijos y que las mujeres aprendan a no quedarse calladas”.

“Estarás bien y tendrás las tres de lo que pides y quieres. Mi corazón, cuando uno habla, se libera. Eres una guerrera y eres fuerte y tú de loca no tienes nada y ambas lo sabemos. Te amo, mija, que Dios siempre te proteja”, expresó Vieira Vidente.

Además de este mensaje, Frida Sofía quiso agradecer a todas las personas que le han brindado su apoyo, amor y fuerza para no callarse más, y que lo único que quiere de todo esto es “justicia, paz y felicidad”. Famosos como La Chiquibaby y los actores Carlos Yorvick y Marcela Posada le mostraron su apoyo.

Ante esta situación, Sergio Mayer no sólo reconoció la denuncia que hiciera la joven de 29 años de edad, sino que también le informó que para que hay justicia en su caso, si así lo decidiera, realizara ante el Ministerio Público la denuncia correspondiente.

Sergio Mayer asegura que se abrió un panorama muy importante para víctimas de abuso

El diputado y también actor recordó que desde agosto del 2020, la cámara baja de la nación aprobó una iniciativa en donde se amplió el plazo de prescripción a este tipo de abusos a menores, esto quiere decir que no importa en qué momento se realizó el acto, ya que la víctima podrá acudir ante la ley de hacer la denuncia: “Aprobamos una iniciativa donde se amplia el plazo para la prescripción de ese tipo de delitos, de abusos a menores”.

“Entonces abre un panorama muy importante para esas víctimas, que sepan que no prescribe, o sea, ya hay un margen mucho más grande y mucho más amplio para que las víctimas que tomen la decisión de hacer la denuncia por haber tenido abusos sexuales en la infancia sepan que lo pueden hacer y la parte importante es que abran, que lo digan, que lo expliquen y que tengan esa catarsis de hacer la denuncia y si no la hay, pues no habrá consecuencias jurídicas”, aseguró.