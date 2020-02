Página

Elizabeth Gutiérrez, esposa de William Levy conquistó con su sensualidad

El jumpsuit deportivo que lució Elizabeth Gutiérrez fue bastante revelador

La esposa de William Levy llamó la atención de todos

A través de una marca deportiva que está promocionando, Elizabeth Gutiérrez, esposa de William Levy, se ha dedicado en las últimas semanas a postear fotografías en atuendos muy sexys que resaltan su sensual figura.

En esta ocasión, la esposa de William Levy apareció en un candente jumpsuit color azul muy pegadito a su cuerpo que definitivamente elevó la temperatura de todos los que vieron la fotografía.

Con 2.5 millones de seguidores en Instagram, Elizabeth Gutiérrez consiente a propios y extraños con sus poses atrevidas y sus reveladores atuendos que no dejan mucho a la imaginación.

Con su cabellera larga y lacia enfundada en una cola de caballo, con sus tonificados brazos, sus sensuales pechos, su potente espalda, sus largas y exquisitas piernas, Elizabeth Gutiérrez posó de manera sorprendente en una postura de yoga levantando sus caderas y presumiendo sus zapatos deportivos.

Sin embargo lo que se llevó las palmas y las miradas de todos, fueron sus glúteos redondos y que seguramente tienen loco a William Levy, pues se nota que los ejercita a diario.

Rápidamente, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar: “Corazón aquí la única flexible eres tu porque yo no creo pueda hacer eso pero lo voy a tratar a ver si me veo de bella como tú”, “A mí ya me dió dolor de ver esa flexibilidad”, “Linda y bonita”, “Qué boquita más linda tienes”, “Hermosa desde siempre”, “Un cuerpazo elástico”, “Preciosa”.

Elizabeth Gutiérrez, la esposa de William Levy paralizó las redes al presumir su cuerpazo con leggins que exhibieron su parte íntima.

Sin duda alguna, Elizabeth Gutiérrez ha demostrado que no tiene nada que pedirle a jovencitas de la mitad de su edad, y es que con 40 años y dos hijos, la nacida en Los Ángeles sigue arrasando con los reflectores en las redes.

En esta ocasión utilizó su cuenta de Instagram para desatar las más bajas pasiones de sus fans con un modelito que hizo sucumbir a muchos.

En la imagen se puede ver a Elizabeth Gutiérrez de pie frente a la cámara, recargando una de sus piernas en lo que sería una pared, con su cabellera castaña sujetada por la parte de atrás, presumiendo un exquisito maquillaje que recalcó sus bellas facciones y un atuendo que simplemente la hizo lucir espectacular.

El motivo del post fue para anunciar una colaboración con un una línea de ropa deportiva que conjuga lo necesario para practicar deporte de la manera más cómoda y la sensualidad que existe en este tipo de prendas.