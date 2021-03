Además, tendrá que acatar las medidas del juez, entre ellas, no acercarse a su víctima, no comentar sobre este tema en las redes sociales y recibir terapia psicológica, aparte de ofrecer una disculpa pública a Tefi Valenzuela (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Uno de sus compañeros en el Reclusorio Norte aseguró que es una persona muy déspota y grosero, aparte de que permanecía aislado de los demás reos y no hablaba con nadie, solo se limitaba a saludar sin convivir de alguna manera.

Algo que llamó la atención es que Eleazar Gómez traía un look muy diferente a cuando ingresó a la cárcel: con el pelo totalmente rapado. El actor mexicano no se detuvo a dar declaración alguna a los medios de comunicación y salió de inmediato del lugar a a bordo de un automóvil blanco.

Además, esta misma persona confesó que el actor mexicano Eleazar Gómez no comía la misma comida que los demás reos, sino que tenía su propio cocinero. Por si fuera poco, él se encontraba en una celda diferente, alejado de las demás personas. Sobre la última imagen que tiene de él, el reo comentó que lo vio en la sala de espera algo nervioso.

Eleazar Gómez aceptó su culpabilidad

En este mismo video, la cantante Tefi Valenzuela compartió que, en honor a la verdad, el actor mexicano Eleazar Gómez aceptó ser culpable de haberla golpeado delante del juez y delante de ella y a raíz de eso obtuvo su libertad condicional por tres años, además de que tendrá que ir a terapia.

“No voy a decir lo que me parece, si es justo o no, yo dije desde el día uno que lo iba a dejar en manos de la justicia, y si estas son las medidas que consideraron, pues me va a tocar aceptarlas”, expresó la cantante con un evidente gesto de incomodidad.