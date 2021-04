Dan a conocer triste noticia en el mundo del espectáculo

Confirman que Héctor Maselli, representante de José Luis Rodríguez El Puma, se suicidó

“Toti” tomó esta decisión tras padecer depresión y graves problemas económicos

Héctor “Toti” Maselli, quien fuera representante del cantante venezolano José Luis Rodríguez El Puma, se suicidó en su mansión en Miami, Florida, tras padecer depresión y graves problemas económicos, así lo dio a conocer el periodista Luis Ventura en Fantino a la Tarde.

De acuerdo con información de Infobae, retomando lo dicho por Luis Ventura, el empresario argentino estaba “espiritualmente muy mal” debido a inconvenientes económicos y la inactividad profesional provocada por la pandemia y el encierro.

Héctor Maselli, representante de El Puma, padecía depresión

“(Héctor Maselli) había tenido que hipotecar algunas propiedades para afrontar los compromisos contraídos”, compartió el periodista sobre el representante de José Luis Rodríguez El Puma, quien hasta el momento no se ha pronunciado en sus redes sociales.

El animador Juan Alberto Mateyko, amigo de “Toti” y de El Puma, estaba conmovido por esta noticia, además de confesar que no estaba en condiciones de hablar y no sabía lo que podía decir. Las condolencias no tardaron en hacerse presentes.