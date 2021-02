“Lo hice (compartirlo en redes sociales), porque en primer lugar estaba muy emocionado y para que mucha gente que no se atreve y no quiere recibir la vacuna, ps que vean. No sé, me emocioné muchísimo y aparte por pende**, la verdad, porque mejor no hubiera subido nada”, se sinceró en el programa Hoy.

“Era sin ninguna mala intención”, añadió ante los comentarios de sus compañeros y conductores, Raúl “El Negro” Araiza y Andrea Escalona.

El tiempo pasó y Juan José Origel viajó a Miami para recibir su segunda vacuna, así publicó un video que no dejó nada contento a sus seguidores.

“Aquí estoy en Miami, vine a la vacuna. Me vine a poner la segunda vacuna, así es que no me queda más que darle gracias a Dios por estar vacunado, de todos modos me voy a seguir cuidando porque tenemos que seguirnos cuidando aunque estemos vacunados de todas maneras porque esto va a seguir. Le pido a Dios que todos estemos vacunados… Voy a seguir dando la vuelta aquí en Miami, no me pidieron ni la visa, nada, aquí ando miren: camine y camine”, dijo en el video publicado el pasado martes.

Este nuevo clip desató otra vez las críticas, principalmente de conductores de otros especios informativos como Flor Rubio o Aylín Mujica.

