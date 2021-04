La esposa del Charro comparte inesperada noticia en redes sociales

Tras revelar que padece depresión y ansiedad, La Mayrita confiesa secreto familiar

Les llueve sobre mojado. Tras revelar que padece depresión y ansiedad, sin contar los rumores de una inmininente separación, La Mayrita, esposa del Charro (cantante mexicano que ofendió a los hispanos al llamar ‘pueblos pulgosos’ a los pueblos latinos), confiesa secreto familiar.

Fue a través de la cuenta oficial de Instagram de El Charro y La Mayrita que la esposa de Erik Roberto compartió con sus seguidores una serie de imágenes en las que aparece acompañada de uno de sus hijos, pero lo que escribió sorprendió a muchos.

A punto de llegar a los 15 mil “Me gusta” a la fecha, esta publicación de la cantante dice lo siguiente: “Hoy es el día mundial de la aceptación para niños con autismo. Le doy gracias a Dios por la vida de mi niño. Y aunque al principio no fue facil y me sentia devastada por la noticia, mi niño me ha enseñado lo que es el verdadero amor, y las fuerzas que llevaba por dentro”.

La esposa del Charro, quien confesó hace apenas unos días que padece depresión y ansiedad, además de que Erik Roberto no le creía, confesó que su niño es su “superhéroe”, además de ser alguien “amoroso, único, transparente, incansable, sensible maravilloso y original”.