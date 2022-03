La empresaria de cosméticos y esposa de Larry Hernández, la bella Kenia Ontiveros, impactó a propios y extraños lanzándose ahora como cantante, específicamente como rapera, apareciendo en un video musical que dejó con la boca abierta a todos y no precisamente por sus dotes para dicho arte.

La letra de lo que canta Kenia Ontiveros dice: “Aquí viene la bling bling con su look bien chic portando corazones de Vero Solís, Josefina y Tony Black, con sexy back, we’re bling bling”, mientras se aprecia ella arriba de un coche con toda la actitud de ‘Karol G’, pero sin el talento para cantar, pues ni la producción le ayudó.

Y es que mientras la canción de ‘Mexican Chic’ hace alusión a estar orgullosa de ser mexicana, la parte cantada ¿o rapada? de Kenia Ontiveros causó controversia, porque en TikTok e Instagram muchas personas pensaron que se trataba de una broma, pero lamentablemente no fue así y denota una falta de talento enorme.

¿Parece que en vez de cantar, está lamentándose? La gente se burla sin piedad de la esposa de Larry Hernández

Chicapicosa, Escándalo y otras cuentas de Instagram, grabaron el fragmento de Kenia Ontiveros y las secciones de comentarios estallaron en burlas para la esposa de Larry Hernández: “Se cumplió la profecía llegaron cosas peores”, “Ella me cae bien pero la cantada no es lo suyo quiero pensar que es para hacerle publicidad a Vero Solis”, “Ay no pensé que con la 69 y Chiquis era suficiente”.

“Qué lastima que entras a su página personal y todos los comentarios son de que “cantas bien bonito etc,etc y entras a otras paginas miras la verdadera realidad de las cosas …. Que ella canta bien feo y que aún así genera un ch… de dinero “, “Es que sus fans las LH le hacen creer que sí canta que hasta es la bling bling así sea para una colaboración para Vero Solís canta como la 69 feo”, “Santo cielo, esto está peor que la 69 y Chiquis”, se puede leer.