Hasta el momento no se han reportado daños ni heridos. Pero no todos corrieron con suerte, un sismo registrado la semana pasada en Haití sí causó daños. Un temblor con una magnitud preliminar de 5,1 sacudió Haití el pasado miércoles 23 de marzo cerca de un área que aún lucha por recuperarse de un temblor mortal que azotó el país el año pasado.

¿Sismo dejó muertos?

No hubo informes inmediatos de muertes o lesiones graves. Frankel Maginaire, reportero de Radio Caraïbes en Jeremie, dijo a The Associated Press que se produjeron algunas lesiones menores cuando la gente entró en pánico y comenzó a correr, informó AP.

Algunas personas también dijeron que los muros dañados en el terremoto de 2021 se derrumbaron. Jean Louis Paul Menard, director del departamento de policía de Grand’Anse, dijo a AP que algunos ladrillos cayeron de la catedral principal de Jeremie y que los estudiantes que todavía estaban en clase entraron en pánico.