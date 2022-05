El Dr. Juan Rivera hace confesión de lo que hizo Don Francisco con él

“Cuando fui a ‘Sábado Gigante’ yo me acuerdo que estaba en el escenario con don Mario a lo mejor Raúl tiene la experiencia, don Mario que tiene un control absoluto de lo que está sucediendo yo siento que de repente se me pega a mí, me agarra de aquí (del brazo) y me empieza a mirar por aquí y a mirar por acá (el doctor Juan se da vueltas)”, argumentó el médico de Univisión mientras se encuentra a un lado de Don Francisco.

“Y yo decía ‘¿qué está pasando aquí? Y era que yo no estaba mirando a donde tenía que mirar… Yo parecía una marioneta, para allá y para acá” compartió el doctor puertorriqueño, Juan Rivera, durante un corte comercial que se realizó en el matutino de Univisión para revelar que fue lo que Don Francisco le hizo. Archivado como: Doctor Juan hace confesión.