Como recordaran, el cantante venezolano contrajo Covid-19, lo cual le dejó graves secuelas, mismas que se han hecho presentes en su salud atacándolo severamente, por lo que sus seguidores se han mostrado sumamente preocupados por como se encuentra el intérprete de 'Mi niña bonita', ante esto su ex ha respondido.

Exesposa habla salud Chyno. Fue el pasado mes de abril cuando Nacho Mendoza, excompañero de Chyno había pedido a sus seguidores que pidieran por la salud del que por años fue su compañero musical . Pues el cantante venezolano causó gran preocupación a sus millones de admiradores, pues desde que contrajo el Covid-19 no ha podido recuperarse por completo.

"Porque no dices nada del Chyno? Estamos preocupados", fue lo que comentó una seguidora, por lo que Natasha Aros sin dudarlo respondió de una forma un tanto contundente, en donde pidió que lo dejaran tranquilo ya que necesita descansar y que no lo rodearan de una energía tan negativa.

Fue a través de la cuenta oficial de Suelta La Sopa en Instagram que comenzó a circular una fotografía en la que recopilaron un comentario de una seguidora tanto de Chyno como de su ex, en donde Natasha sin dudarlo respondió de una manera tajante ante todos los que han especulado sobre la salud del cantante.

"No entiendo por qué inventan tanto, ni le veo la lógica… Hablo muchísimo con mami Alcira, su mamá y ella siempre me dice que él está bien cada día mejor. Repito, físicamente de lo que él pasó, él está bien", aseguró la exesposa de Chyno tras responder un comentario de una seguidora en redes.

“Mi reina lo he dicho varias veces pero la gente prefiere creerle a los medios amarillistas… Él físicamente está bien, él está trabajando ahora y mejorando en otra área de su vida. Yo soy su exesposa, la mamá de su hijo la que estuvo en el 2020 que realmente fue el momento más crítico a nivel de salud”, comenzó expresando Natasha Aros.

Pide que dejen tranquilo al cantante y que no envíen energías negativas

Posteriormente pidió que dejaran en paz al cantante venezolano y que trataran de no enviarle las más negativas energías, “Déjenlo porfa tranquilo y no lo sigan rodeando de esa energía negativa, para que así se encuentre bien en todos los sentidos y regrese con todo”, fueron las palabras que Natasha Aros ofreció en redes ante la pregunta de como es que se encuentra Chyno Miranda.

Y es que si bien su salud ha preocupado a sus seguidores, pero ante la respuesta de Natasha muchos de los internautas salieron en defensa de la ex de Chyno, "La gente si es intensa vale déjenlos tranquilos son seres humanos igual que cualquiera", "Creo han sido injustos con ella, porque es su (EX PAREJA) no su pareja actual", "Sus preocupaciones son tomadas a mal", "Tiene razón! Déjenlo en paz… y más a ella, osea es la EX", se lee en redes.