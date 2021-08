El Dasa comparte noticia en sus redes sociales: nacen sus bebés

A pesar de ser un momento feliz para el cantante, es fuertemente criticado por no mostrar los rostros de sus gemelos

“¿Para qué cuenta sí no le gusta mostrarlos?”, expresan usuarios Lo que debería ser un momento feliz se convirtió en algo incómodo para el cantante mexicano Dasahev López Saavedra, mejor conocido como El Dasa, quien anunció en sus redes sociales que habían nacido sus bebés, pero es fuertemente criticado por no mostrar sus rostros. Fue a través de sus historias de Instagram que el nominado a dos Premios Grammy Latinos dio esta feliz noticia a sus más de 740 mil seguidores, quienes se quedaron con las ganas de felicitarlo, ya que hasta el momento no ha compartido más imágenes de sus bebés. Critican a El Dasa por no enseñar a sus bebés En su primer publicación, el cantante mexicano escribio: “Habemus twins (gemelos)!!! 5:18. 5:20. 4 de agosto de 2021. Niño es más grande que niña dos minutos. Jenny (su pareja Jennifer Loya) está perfectamente bien y los babys también”. Además de agradecerle a Dios, El Dasa quiso agradecerle a sus seguidores por su apoyo. Diferentes cuentas, entre ellas Chamonic, Chica picosa, Chisme No Like y El Gordo y La Flaca retomaron esta noticia, donde los usuarios se le fueron con todo al intérprete.

“Mi mujer es una ching… valiente”: El Dasa Un par de horas después de haber dado la noticia de que ya habían nacido sus bebés, y donde dio algunos detalles, El Dasa compartió otra historia en la que mira de frente a la cámara y escribe: “Mi cara de papá de 3. Mi mujer es una ching… valiente”. Fue hace apenas unos días que, en uno de sus conciertos, el cantante mexicano anunció que se convertiría en padre de gemelos, y aunque sus seguidores se emocionaron al máximo, en redes sociales le echaron en cara que nunca ha mostrado el rostro de su niña, quien nació en 2019.

“Ya nacieron los bebecitos de la abuela” La que también reaccionó al nacimiento de los bebés de El Dasa fue la madre del cantante, María de los Ángeles Saavedra, quien en una publicación en sus redes sociales, y que se encargó de retomar la cuenta de Instagram de Chica picosa, compartió su felicidad. “Hoy (es) un gran día, muy feliz y bendecida, gracias a Dios… ya nacieron los bebecitos de la abuela. Todo bien”. Hasta el momento, esta imagen ha pasado sin pena ni gloria por los internautas, que mostraron su molestia por no ver los rostros de los gemelos.

Le preguntan a El Dasa que para qué anuncia que tendrá gemelos Seguidores del programa El Gordo y La Flaca no dejaron pasar mucho tiempo para expresarse luego de que El Dasa anunciara que su esposa había dado a luz a gemelos: “¿Y para qué lo dice? Si no quiere después enseñar a sus hijos, quiere que sea privado y él anda contando. Nadie le preguntó”. “Me caía bien, ahora es un cerrado, y si no quiere enseñarlos, ¿para qué lo dice? Quiere una vida privada, pues se equivocó de profesión”, “No ha enseñado a su primer hija y entonces para qué anuncia que va tener twins (gemelos)”, “Hasta la fecha no ha enseñado a su primera hija porque quiere tener su vida privada fuera de la farándula. No le veo sentido que ande ahora divulgando que va a tener twins (gemelos) si luego no quiere que los conozcamos”.

Las críticas para El Dasa seguían haciéndose presentes Una persona aseguró que el cantante mexicano, al no ser ya contratado y no es dado a conocer en la televisión, “anda buscando publicidad en su página, casi no tiene likes”, mientras que alguien más comentó que el cantante le cae súper bien, pero que le cae mal que se hagan así: “está bien que quieran tener una vida privada, pero agarran la carrera equivocada”. “Estos aires de grandeza que se da al no presentar a sus hijos cae gordo!!! Porque si no quiere mostrarlos, está bien!!! Pero igualmente que se calle la jeta y no ande anunciando que le parió su ruca”, “¿Para qué cuenta si no le gusta mostrarlos?”, “Lástima que tampoco los va a enseñar”, “¿A quién le importa este ridículo naco?”, se puede leer en más comentarios.

La publicación más reciente de la pareja de El Dasa Al igual que El Dasa, su pareja Jennifer Loya suele ser muy reservada en su vida privada, y hasta el momento no ha dicho nada ni ha subido imágenes de sus gemelos. En su publicación más reciente, realizada el pasado 28 de julio, posteó una imagen junto al cantante. “Mi gallo colorado! Te amo! Feliz cumpleaños mi rey! Te deseo siempre lo mejor y que siempre seas más feliz de lo que puedas imaginar”, escribió Jennifer, quien al ver que sus seguidores se unían a las felicitaciones, les agradeció por el detalle.

El Dasa presenta nuevo podcast Dasahev López Saavedra, mejor conocido como El Dasa, presenta un nuevo podcast “El Dasa-hev: ¡Ánimo! Que sí se puede”. Cada semana, López Saavedra nos cuenta sobre su vida y su carrera, y nos comparte tips y reflexiones sobre cómo vivir una vida plena, positiva, y feliz. Pero además habló de su hija y de lo que la hace especial: “un ojo azul y otro café, es muy único y la hace muy especial”, dijo. El Dasa es reconocido por la gran energía de su música, misma que transmite con su actitud de confianza y la forma en la que aprovecha todas las oportunidades que le presenta la vida. Empezó su carrera en su natal Hermosillo, Sonora, y desde entonces ha grabado tres discos muy exitosos y ha recibido dos nominaciones para el Latín Grammy.

Se le pregunta cuándo va a presentar a su bebé “Ni yo sabía que esto iba a pasar, ni yo me imaginaba ni mi mujer, ni mi mamá, ni nadie, yo soy muy abierto, pero también en los últimos años yo he cambiado en mi forma de ser, pare un poquito de estar tan conectado de las redes, las empecé desde el 2012, llega un punto en que uno se cansa y tuve que aprender a decir bueno ‘si no paras ahorita hasta dónde vas a llegar'”. “Para mí es importante mantener esa parte mía privada que siempre he sido, mi casa era una de puerta cerrada, no era una cuestión de chismes, para mí es muy importante la privacidad, mi hija claro que la conocerán, me muero porque la conozcan, pero creo que todo tiene un tiempo, y el día que la presente voy a empezar a sacar videos de su crecimiento. Todo mundo dice que es un Dasita, y tiene una peculiaridad de un ojo azul y otro café, es muy único y la hace muy especial”.

¿Ganar en Tu cara me suena fue la corona que habías perdido cuando te expulsaron de La Academia? “Si tenía adentro de mí un sentimiento de ‘algún día lo voy a lograr’, yo no soy una persona rencorosa, jamás lo he sido, pero este negocio me ha dado entender esta industria, que hay que presumir a veces cosas, porque uno es su propio promotor, pero no es mi manera de hacerlo, esa fue mi manera de decir ‘yo no soy un juego’. “Yo soy un cantante de toda la vida que de repente encontró la oportunidad, cuando era chofer, ese día Don Vicente Fernández me lo puso la vida enfrente y me dio la oportunidad para que me vieran más personas, pero nunca me he desenfocado de que un día voy a lograr mis sueños, el gritar ‘gané mamá’ fue para mí de cerrar ese ciclo y que sepan que yo no ando jugando, yo vengo a triunfar, para mí fue un logro muy grande anímicamente”, expresó El Dasa.