En uno de los cortes comerciales, aparentemente Chiquibaby, Adamari López y Nacho Lozano tienen que encontrar un lugar del set de ‘Hoy Día’ donde no se sienta tanto frío, pues mientras el mexicano se muere de frío y hace gestos exagerados para llamar la atención de la boricua, la ex de Toni Costa se cubre con una especie de poncho.

Aunque apenas son algunos meses del anuncio de la separación de Adamari López de su expareja Toni Costa, lo cierto es que los rumores de que la conductora de ‘Hoy Día’ ya se encuentra lista para encontrar nuevo galán no cesan y ahora en unas fotografías y videos recientes, ¿será que demuestra su atracción por Nacho Lozano?

Los comentarios para las imágenes no se hicieron esperar: “Me parece guapo y si la trata como una reina, cuál sería el impedimento? Ella tiene derecho a rehacer su vida”, “Adamari y Nacho me gusta mucho para pareja cuídamelo mucho a mi amigo bendiciones y ti y tu familia besos a nacho y a ti”, “No para nada, con Tony era una hermosa pareja, y la Chiquibombi de alcahueta”.

‘La barriguita sospechosa’ de la conductora de ‘Hoy Día’

Pero las especulaciones sobre la supuesta pareja no fueron las únicas, pues el vestido blanco ceñido que portaba Adamari López, también le traje consigo comentarios asegurando que estaba embarazada por la barriguita que se le veía: “Pero hace días estaba casi plana, y ese estómago que tiene Ada?”, “¿Y esa panza que se le ve a Adamari qué es ???”, “Que paso aquí ??? De dónde salió esa panza”, “Tiene una barriga pronunciada”.

Y continuaron: “Cuantos embarazos hay?”, “Yo creo que Alaia va a tener un hermanito”, “Está embarazada Ada o que?”, “Uy si se le nota una barriguita .. no me gusta como le queda ese vestido”, “Jummmm creo que hay bebé a bordo”, “Opino lo mismo no había regresado con su esposo y andaban de vacaciones qué lastima yo pensé que estaba hasta embarazada se le ve pancita. Pero que sea feliz”.