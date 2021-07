A través de un comunicado que compartió hoy la cadena, se dieron a conocer los cambios que habrá en las divisiones de Noticias, Entretenimiento y Deportes, las cuales están a cargo de a cargo de Luis Silberwasser, President of Univision Television Networks Group.

Dentro de estos cambios, Jessica Rodríguez, quien hasta hace poco era CMO y President of Entertainment de Univision, fue ascendida a Chief Brand and Impact Officer de Univision y la compañía combinada, Televisa-Univisión, sujeto al cierre de la transacción.

Por otra parte, Ignacio Meyer, quien comenzó a trabajar en Univisión en 2011 y que bajo su liderazgo creativo la cadena pasó a ser modelo a seguir en materia de entretenimiento familiar, entre otros, será ascendido a Executive Vice President, Music and Non-Scripted Entertainment.

Más cambios en la división de Entretenimiento de Univisión

Por último, se informó también que Leonor Sotillo, con más de 25 años de experiencia en la creación de novelas y contenido con guion para cadenas de señal abierta en Estados Unidos y América Latina, se incorpora a Univisión como Senior Vice President of Scripted Strategy.

Además, Elisa Segovia pasará al nuevo cargo de President, Creative Strategy and Insights, aunque por un tiempo continuará dirigiendo la programación y los horarios de las cadenas. Jorge Domínguez, Senior Vice President of Creative Services, seguirá supervisando todo el diseño creativo y la producción de los sets de las cadenas en deportes, noticias y entretenimiento, y Nathan Smith, Vice President of Content Management en medios tradicionales y streaming, se unirá al equipo de Operaciones y Tecnología de Difusión.