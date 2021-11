A pesar de que, con frecuencia, en sus redes sociales el cantante mexicano comparte consejos con sus seguidores sobre cómo llevar un buen matrimonio , parece que no ha hecho caso a estos mismos consejos, pues no es la primera vez que prefiere estar con otras mujeres que con su misma esposa, La Mayrita.

El cantante no quiere que su hija tenga novio, sino hasta que tenga 40 años

Horas antes de que subiera un video donde muestra que se iría a montar con una mujer que no se trata precisamente de su esposa La Mayrita, El Charro que ofendió a inmigrantes al llamar “pueblos pulgosos” a los pueblos latinos compartió una foto de su pequeña, a quien le dedicó un mensaje que provocó todo tipo de reacciones.

“Mi baby ya es toda una señorita, ¿pero cuándo creció que ni cuenta me di? Que Dios te bendiga, hermosa Valentina, y recuerda, que novio hasta los 40”, expresó el cantante, a quien alguien le dijo: “Eso de novio a los 40 ni ustedes se juntaron a los 40 porque todavia no llegan a esa edad y ella todavía es una niña, no una señorita. Déjenla que disfrute su niñez, no quieran hacerla grande antes de tiempo”.