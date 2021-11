La agencia de noticias Efe detalló que Nelson Carpio, cuya nacionalidad no se informó pese a que se indicó que era indocumentado, ya había sido detenido en 2020 en Florida. También mencionó que en esta oportunidad fue localizado luego de que la policía local lo buscara desde el aire y con perros.

“Esta es la segunda vez en un año que García, quien ni siquiera debería estar en el país, es arrestado. En 2020, notificamos a ICE cuando fue fichado en nuestra cárcel y lo detuvieron. Ahora está de regreso, tratando de asesinar a nuestros ciudadanos. Afortunadamente, la víctima no fue asesinada y debería recuperarse por completo”, escribió el alguacil del condado de Polk, Grady Judd, en un comunicado citado por Efe.

La referida agencia informativa acotó que esta es la segunda vez que Nelson Carpio es detenido en el condado de Polk desde agosto de 2020, pues en aquella ocasión fue arrestado por no tener una licencia de conducir válida, algo que ocurre con muchos conductores. En ese entonces, la Oficina de Alguacil avisó de su arresto a las autoridades migratorias, las cuales se hicieron cargo del indocumentado.

No estaba en sus cabales y más tarde lo constatarían las autoridades. Un hombre identificado como Luis Enrique Fernández, de 30 años, fue arrestado luego de golpear a su novia, sacarla del auto y escapar con sus dos niños adentro hasta originar una persecución policial por varias ciudades de Arizona.

El sospechoso, quien posteriormente fue identificado como Luis Enrique Fernández, supuestamente le dijo a su novia “que la iba a estrangular hasta dejarla inconsciente y que ella no volvería a ver a los niños”. Entonces, la víctima detuvo el carro y el agresor aprovechó para empujarla al asiento del copiloto y tomar el control del volante.

Se habría pasado de tragos o de otra sustancia

En ese momento, “el acusado continuó siendo poco cooperativo, su ventanilla tuvo que romperse y fue físicamente sacado por la ventana del lado del conductor y puesto bajo custodia”, especificó la policía. Los dos niños, cuyas edades no se mencionaron, quienes se encontraban en el interior del auto no resultaron heridos, pero fueron trasladados a un hospital por precaución.

Una vez que logró ser puesto bajo custodia, los oficiales le efectuaron una investigación por DUI (siglas en inglés para el delito driving under the influence of) a Luis Fernández y “determinaron que el acusado estaba conduciendo bajo la influencia de las drogas y/o el alcohol con dos niños pequeños dentro del vehículo”.