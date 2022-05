La defensa de Joaquín El Chapo Guzmán está a punto de dar un inesperado golpe

Mariel Colón, abogada del narcotraficante mexicano, revela que está planeando una nueva estrategia

¿Podría quedar en libertad?

En reveladora entrevista para la reconocida periodista María Antonieta Collins, disponible en las redes sociales del programa Despierta América, Mariel Colón, abogada de Joaquín El Chapo Guzmán, revela que está planeando una nueva estrategia para su cliente, la cual podría terminar en un nuevo juicio.

Actualmente, el narcotraficante mexicano, por mucho tiempo el más buscado en todo el mundo, cumple una condena de por vida en la cárcel de máxima seguridad de Florence, Colorado, en los Estados Unidos. Se le acusa de asesinato, lavado de dinero, narcotráfico, estafa y crimen organizado.

Abogada de El Chapo Guzmán prepara nueva estrategia

“La pregunta es si el artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos le permite a un extranjero el derecho de poder pelear la regla de especialidad cuando la persona ya fue extraditada, y especialmente, como en el caso de nosotros, cuando estamos argumentando que hubo fraude gubernamental”, expresó Mariel Colón, abogada de El Chapo Gumzán.

“No hemos visto la orden de extradición, entonces, no sabemos lo que está escrito ahí. Es un documento confidencial, eso es lo que estamos pidiendo, queremos que la Corte mire el expediente, mire esa orden de extradición, para nosotros entonces someter otros argumentos si es que esa orden no era correcta o no sabemos si existe”, dijo por su parte la abogada penalista Jodi Morales.