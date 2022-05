La casa de la familia Watts se ha puesto a la venta.

La vivienda en Colorado es conocida por una trágica razón que conmocionó a EEUU.

Es la casa donde Chris Watts asesinó a su esposa embarazada Shanann y luego a sus dos pequeñas hijas en otro sitio.

La casa familiar de Chris Watts, de 36 años, donde asesinó brutalmente a su esposa embarazada Shanann el 13 de agosto de 2018 en Colorado, ha sido puesta a la venta en secreto, según reveló en exclusiva el periódico The Sun el viernes 20 de mayo. El hombre también mató a sus dos pequeñas hijas: Bella, de 4 años, y Celeste de 3 años.

Los detalles de los escalofriantes asesinatos se han mostrado en el documental de Netflix titulado ‘American Murder: The Family Next Door’, que también enseña imágenes del interior de la vivienda. The Sun informó sobre un anuncio de la propiedad en Saratoga Trail que fue publicado por Rocket Homes hace una semana y tiene la dirección como Frederick Drive, que no existe según Google.

Ponen en venta la casa de la familia Watts en Colorado

La fachada de la casa no se muestra, pero hay 40 fotografías nuevas, con la decoración elegida por su esposa Shanann, aunque algunas habitaciones han sido actualizadas con pintura crema. El anuncio muestra los mismos gabinetes de cocina de madera oscura y la pintura en algunas habitaciones sigue siendo la misma, incluyendo la zona de estar de color azul pálido y el cuarto de lavado y baño de color azul brillante, detalló The Sun.

La casa de 4,177 pies cuadrados, recién construida en 2013, cuando la familia la compró por algo menos de 400,000 dólares, cuenta con cinco dormitorios y cuatro baños, además de tres puestos de garaje. Los indagadores de una cuenta privada de Facebook llamada “Los asesinatos de la familia Watts” descubrieron por primera vez el aviso y comenzaron a comparar las habitaciones a partir de las imágenes vistas durante la investigación, acotó The Sun.