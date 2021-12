Seguidores reaccionan al polémico mensaje del Buki deseando feliz Navidad

A pesar de que probablemente su intención no era esa y solo lo comentó como a manera de broma, usuarios en redes sociales no se tomaron a chiste este polémico mensaje de el Buki deseando una feliz navidad y se le fueron a la yugular al también productor, afirmando que no daba nada de risa su comentario “desatinado”:

“Perdón por ser la aguafiestas, pero si huele… también quédese en casa, la ómicron no provoca la pérdida del olfato”, “Con la variante de ómicron no se pierde el olfato, si tienes problemas respiratorios NO SALGAS MEJOR”, “Propongo a Marco Antonio Solís como sub secretario de salud, mínimo el sí tiene sentido del humor”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en respuesta del tuit de El Buki.