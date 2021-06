Fueron tiempos difíciles los que vivió Edna, una mujer que se refugió en el alcohol tras perder al que reconocería como “el amor de su vida”, con quien había vivido instantes de pura felicidad, viajando seguido a Ecuador, la tierra de su prometido. Pero, al caer en el vicio del alcohol, ya no hubo vuelta atrás y quedó en silencio, diciendo que estaba bien, cuando no era así.

Fue en el año 2014, que en Despierta en América la periodista habló sobre este tema: “Tantas cosas, hipocresía, la puñalada, porque sí es cierto que tenía ese pequeño problemita que tenía, pero lo que me dolió más fue que en esa gente, que creía que podía confiar, me clavaron la puñalada en la espalda como tú no te imaginas y eso duele”, mencionó. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ

Al darse a conocer la noticia sobre su muerte, los internautas no dudaron en dejar sus comentarios en las publicaciones que realizaron las televisoras donde laboró y que decidieron rendir un homenaje hacia la periodista, donde los tachaban de “hipócritas”, puesto que las palabras de Schmidt no se olvidaban con facilidad.

La última voluntad de Edna hacia Neida

Si bien ahora es conocido, Edna se había comunicado con Neida para hacerle saber que deseaba retirara la entrevista que le había hecho en abril de YouTube, para que pudiera regresar a trabajar para alguna cadena de Televisión, pero desgraciadamente aquello no se pudo completar y al momento de saber sobre la muerte de su colega, Neida cumplió su última voluntad.

“La razón es que la tuve que quitar porque así me lo pidió Edna hace unos días y debo respetar su última voluntad. Edna me llamó y me pidió personalmente que retirara nuestra entrevista de mi canal porque ella quería regresar a trabajar y consideraba que su imagen no era la mejor durante nuestra conversación, así que de inmediato la retiré de mi canal”, fue lo que compartió Neida Sandoval en su Instagram, cuando las preguntas sobre la entrevista no faltaron.