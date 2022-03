Jake Sullivan, Consejero de Seguridad Nacional del presidente de EEUU, fue muy claro en no permitir que China apoye a Rusia en la guerra contra Ucrania, si no, se iniciaría un conflicto aún mayor y aplicarían fuertes sanciones contra la nación asiática, que de un principio se habría mostrado con una posición ‘neutral’ en el conflicto.

La gente se pronuncia ante la amenaza de la nación de Biden a China

Ante la noticia publicada en el Twitter de ‘CNN’, los comentarios y reacciones del público en general por la advertencia de EEUU a China por el presunto apoyo de equipo militar a Rusia en la guerra contra Ucrania, no se han hecho esperar y la gente sentenció su parecer en el conflicto que continúa escalando:

“Que amenaza mas vacía, no han podido aguantar bien el efecto de las sanciones hacia Rusia, no me quiero ni imaginar que se pongan a inventar con China”, “Advertencia, advertencias! Acciones, acciones!”, “EEUU es un perro sin dientes. Sus sanciones ridículas aunque afectan (insignificantemente) no tienen un impacto significativo en Rusia”, “EEUU y sus aliados están amenazando a diestra y siniestra, pero necesitan todo lo que las potencias Rusa y China les surte”, “Entonces China puede ayudar a Rusia, pero cualquier Nación que ayude a Ucrania es considerada parte de la guerra…”, se puede leer.