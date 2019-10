Anne Sacoolas es la mujer que protagoniza un escándalo diplomático entre Estados Unidos y Reino Unido a consecuencia de un accidente automovilistico con consecuencias fatales.

Anne Sacoolas es noticia en Estados Unidos y Reino Unido por causa de un escándalo diplomático.

Un dato curioso es que el matrimonio Sacoolas vive cerca de la RAF Croughton, una base de la Real Fuerza Aérea Británica que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos utiliza actualmente como estación de comunicaciones o, como a ella se refiere Sky News una “base de espías”.

