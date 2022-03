Putin lanza advertencia a quienes implementen zona de exclusión aérea

No obstante, acotó ABC News, no hubo confirmación inmediata por parte de Ucrania de que realmente ambos hayan pactado un alto al fuego temporal, y no estaba claro cuánto tiempo permanecerían abiertas las rutas de evacuación. De hecho, funcionarios locales aseguraron que las tropas rusas no han detenido su bombardeo.

Los combates no se detienen

El periódico The Sun reseñó que Rusia está siendo acusada de incumplir un alto al fuego temporal apenas unas horas después de haber acordado permitir la huida de los civiles de dos ciudades asediadas por sus tropas, luego de que las fuerzas de Vladimir Putin acordaran detener sus bombardeos sobre el estratégico puerto de Mariupol, en el sureste, y la ciudad oriental de Volnovakha.

El acuerdo ocurrió tras una semana de crueles derramamientos de sangre en los que miles de civiles han sido masacrados a manos de las fuerzas de Putin, mencionó The Sun, que también precisó que el alto al fuego comenzó a las 7.00 de la mañana, hora de Reino Unido (2.00 AM, hora de Atlanta), ofreciendo un breve respiro al pueblo ucraniano bajo ataque. Sin embargo, horas más tarde, las autoridades de Mariupol acusaron a las tropas rusas de no respetar el alto al fuego, ya que la ciudad sigue siendo atacada. “Los rusos siguen bombardeándonos y utilizando artillería. Es una locura”, exclamó el vicealcalde de Mariupol, Serhiy Orlov. “No hay un alto al fuego en Mariupol y no hay un alto al fuego en toda la ruta. Nuestros civiles están dispuestos a escapar, pero no pueden hacerlo bajo los bombardeos”, agregó. The Sun explicó que los civiles tienen que tomar la ruta de Mariupol a Rozivka y a Zaporizhzhia, pero los combates continúan a lo largo del supuesto “corredor humanitario”.