Edwin Luna ofrece inesperada entrevista

El cantante revela la verdad de por qué sacó a su esposa de La casa de los famosos

“Este hombre da pena ajena”, expresan usuarios Después de todo el revuelo que provocó la presencia de Kimberly Flores en La casa de los famosos, donde habría tenido un amorío con el actor Roberto Romano, el cantante Edwin Luna revela en entrevista la verdad de por qué sacó a su esposa de este reality show de Telemundo. Relacionado Mientras el expresidente Bill Clinton sale del hospital, aseguran que tuvo Covid y tiene Cáncer Aracely Arambula es ‘atacada’ por varios reporteros en Los Ángeles (VIDEO) Mhoni Vidente: Horóscopos de la Semana (Del 18 al 21 de octubre) Hace apenas unos días, el exvocalista de La Trakalosa de Monterrey, estuvo como invitado en el programa Esta noche, conducido por Miguel Ángel y que está disponible en YouTube, donde no se guardó nada sobre este tema que le ha traído todo tipo de críticas. ¿Por qué sacó Edwin Luna a su esposa de La casa de los famosos? Antes de confesar el motivo por el que decidió sacar a su esposa Kimberly Flores de La casa de los famosos, Edwin Luna aseguró que él fue el primer invitado a este reality show, pero al tener su cita de visas, decidió no aceptar la propuesta. “Llego a la casa, platico con mi esposa y me dice: ‘¿y si entro yo?’, y le respondí que esa era la solución, y para como familia, según nosotros, exponernos en buen sentido, seguir creciendo en las redes sociales porque a mi esposa le va muy bien en redes sociales”.

La idea original era que tanto Edwin Luna como Kimberly Flores estuvieran en La casa de los famosos Antes de continuar, el cantante aseguró que la idea original era que tanto él como Kimberly Flores estuvieran en La casa de los famosos, lo cual al final no pudo ser posible: “No sé que iba a pasar, pero originalmente los dos tenemos los mensajes y los correos donde a los dos nos invitaron y querían que los dos entráramos”. “No medimos toda la ‘circunferencia’, sabíamos qué podía pasar, y todo lo que pasó, yo lo dije en algún momento, todo lo que se vio al público como escándalo lo sabíamos los dos. Yo le dije: ‘ mi amor, eres la única casada, y por así decirlo, somos la única pareja vigente, te van a montar muchas cosas’ y estábamos conscientes de eso”.

“Te van a montar una relación adentro” Edwin Luna recuerda que advirtió a su esposa que dentro de La casa de los famosos le ‘montarían’ una relación, a lo que Kimberly Flores no le dio mucha importancia y decidió seguir adelante con su participación en este reality show de Telemundo. “No lo puedes cuidar al cien por ciento porque no sabes de qué manera va a funcionar, pero lo sabíamos entre ella y yo, pero no medimos los hijos, he ahí la consecuencia. Kenan es nuestro hijo de 15 años y un día llegó conmigo y me dijo: ‘¿qué ped…?'”.

“Tenemos grabados todos los días que ella estuvo en el programa” Tranquilo, el cantante afirmó que él y su equipo tienen grabados todos los días que Kimberly Flores estuvo dentro de La casa de los famosos, desde la hora en que se despertaba hasta la hora en que se dormía, por lo que estaba consciente lo que podría pasar más adelante. “Yo veía algo y decía que esto iba a salir de chisme al día siguiente, y dicho y hecho, pero mi hijo no, y me preguntó que si sabía lo que me estaba haciendo su mamá, está con otro güey adentro, y le dije que no pasaba nada, que se calmara”.

“Cuando llegue mi mamá, yo le voy a decir que se vaya”, comenta Edwin Luna que le dijo su hijo La mayor preocupación de Edwin Luna llegó cuando su hijo le dijo que cuando Kimberly Flores regresara a la casa, él le iba a decir que se fuera: “Me llamó la atención y fuimos con un psiquiatra, que me dijo que tuviera cuidado con mis hijos, porque todos traían depresión”. “‘Si no sale tu esposa, va a valer mad…’, porque mi hijo mayor usaba palabras muy fuertes en contra de su mamá y en contra de él mismo, entonces me dice el psiquiatra que mi esposa tenía que estar afuera con mis hijos porque si es algo muy riesgoso”, compartió el exvocalista de La Trakalosa de Monterrey.

El cantante fue por su esposa a La casa de los famosos Tras las recomendaciones que le hizo el psiquiatra, Edwin Luna llevó una carta médica al programa para que estuvieran enterados de la gravedad del asunto y la dejaran salir, algo que le valió un gran número de críticas al cantante. “No sé cómo sucedían las cosas paso a paso, pero de lo que yo estoy seguro, es que mi esposa y yo ya lo habíamos platicado que sabíamos lo que iba a suceder. Yo no puedo hablar mal del programa, pero las cosas si se salieron de control”.

Edwin Luna asegura que nunca creyó que lo que pasó dentro de La casa de los famosos fue real A punto de terminar con esta entrevista, Edwin Luna aseguró que nunca creyó que lo que pasó dentro de La casa de los famosos fue real: “Recién llegamos a la casa, no quisimos dar entrevistas porque queríamos platicar los dos, pero en realidad las pláticas fueron cortas”. Sobre si alguna vez discutieron sobre lo que pasó en el reality show, el cantante comentó que no, pero si tuvieron pláticas largas y extendidas, pero más que nada, para encontrar una solución respecto a lo que estaba pasando con sus hijos.

Kimberly Flores subió todo lo que hizo en el programa a su canal de YouTube Por último, y para que no quedara alguna duda de su ‘inocencia’, Edwin Luna comentó que su esposa subió el material de todo lo que hizo en su paso por La casa de los famosos a su canal de YouTube: “Es complicado porque a fin de cuentas los dos somos figuras públicas”. “Los dos nos dedicamos a un medio que los dos entendemos que es un ‘show business’, pero hacia afuera no todos entienden. No medimos eso (refiriéndose a la reacción de sus hijos) y no quiero volver a vivir esa experiencia”, finalizó el cantante (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Que no juegue con nuestra inteligencia” Al terminar esta entrevista, usuarios no tuvieron piedad del ex vocalista de La Trakalosa de Monterrey: “Es increíble cómo justifica la infidelidad, está bien si él quiere seguir con ella, pero que no juegue con nuestra inteligencia”, “Ay cosita, cómo justifica sus cuernos, da ternura”. “Antes de casarse, la propia mamá de ella le dijo que era de cascos ligeros, que él sabía sí se metía con ella”, “Ahora resulta que él era el experto en realitys… No previó que se le antojara la mazacuata del Roberto y no aguantó verlo en pantalla”.