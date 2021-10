“Es difícil, pero creo que Jenni hubiera hecho lo mismo por mí. A veces tienes que sacrificar parte de ti por el ser que amas, pero lo haces porque lo amas. Fue muy duro para Gustavo. Jenni y yo teníamos una relación muy chida, pero me imagino que Gustavo se siente con Jenni como yo me siento con Rosie, es mi hermanita”.

Los restos de Jenni Rivera fueron entregados a una funeraria

Los hermanos Rivera tomaron la decisión de entregar los restos de la cantante a una funeraria. Coincidentemente, la dueña de ese lugar era manager de Lupillo Rivera. Al día siguiente, regresarían a California con los restos de La Diva de la Banda.

“Nos fuimos esa noche a cenar a un restaurante y hablamos como hermanos. En la terapia que he tomado, me han dicho que yo jamás he enfrentado ‘eso’ de mi hermana, y por eso desde que se fue, me perdí en el trabajo”, compartió Juan Rivera.