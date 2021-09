“Quiero notificarles que debido a una situación personal, Kimberly se ha ido de La Casa de los Famosos. Les quiero aclarar que no es nada que no tenga solución, son situaciones que ella necesita resolver. Más tarde les daré más información, muchas gracias y buenas noches. “, se escuchó en ese momento tras la salida de la guatemalteca.

Las cosas se pusieron bastante complicadas en el matrimonio de Edwin Luna y Kimberly Flores, y es que desde que la modelo entró al reality La Casa de los Famosos, mucho se comenzó a especular sobre una presunta infidelidad por parte de la guatemalteca con el actor Roberto Romano, a pesar de eso, Edwin no estaba dispuesto a sacar a su esposa, pero hubo otra razón de por medio que provocó que el músico no tuviera otra opción.

A lo que el músico mexicano le responde seguro: “Soy su esposo, y me casé con ella para apoyarla hasta la vida y la muerte, como el tatuaje que tenemos los dos, en las buenas y en las malas, y la decisión que ella tome yo tengo que apechugar (respetar/ aguantar) así como lo he estado haciendo hasta el día de hoy”.

“Cuando ella se vino a Casa de los Famosos lo último que me dijo fue ‘cuídame por favor a mis hijos’ y cuando uno siente la necesidad de que no estas cumpliendo por x o y razón, ella lo tiene que saber”, contesta Edwin Luna, tras revelar el motivo principal por el cual él estaba ahí en ese momento.

Tras estas declaraciones, Edwin Luna le reveló la verdadera razón por la que estaba ahí por ella, afirmando que sus hijos no se encontraban nada bien, en especial uno de sus hijos mayores, ya que había estado recibiendo burlas con motivo a su mamá: “Elián está bien, le mandaron unas notas tuyas, afuera es un desma… mi amor, afuera no es como tú lo crees”.

“Elián se quiere suicidar”

El vocalista de La Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna también comentó sobre el ataque de crisis que había tenido hace un par de días: “A mí me dio un ataque de crisis hace dos días, Arely me tuvo que calmar y Gianna se asustó, yo ya no puedo más, por lo que más quieras, te lo suplico por mi vida”.

“Tú me pediste algo cuando entraste aquí y me pediste que cuidara a nuestros hijos, yo ya no puedo, me habló Marta y me dijo que le había hablado Elián, y le dijo que se quería suicidar. Necesito que estés con nosotros, por favor”, le suplicó Edwin Luna a Kimberly Flores, quien se encontraba sorprendida por todo lo que estaba pasando.