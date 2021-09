¡La sacó de La Casa de los Famosos !

Edwin Luna fue por Kimberly Flores tras las sospechas de infidelidad que giraron en su contra

La situación se descontroló, cuando se informó que Edwin Luna había ido a visitar a su esposa Kimberly Flores en las inmediaciones del programa. Las reacciones no se hicieron esperar, cuando se informó que la mujer saldría del reality show y los personajes que quedan dentro de la casa, no han dudado en externar su opinión sobre el motivo de su salida, involucrando a Roberto Romano. Edwin Luna divorcio de Kimberly Flores: la salida de Kimberly ¡La sacaron de la Casa de los Famosos! Ayer se anunció que Kimberly Flores ya no pertenecerá al programa, debido a 'problemas personales', aunque rápidamente los rumores no se hicieron esperar ya que Edwin Luna, su marido, fue por ella y mencionó que tenía algo importante que decirle. Los demás integrantes no han dudado en reaccionar a la noticia de su salida y algunos comentaron que se trató del supuesto engaño que cometió Flores con Roberto Romano. Verónica Monte, quien se hizo muy amiga de Kimberly Flores, estuvo llorando después de la salida de la mujer y dio una impactante declaración que asombró a los demás y confirmó las sospechas que el público ya se había imaginado en torno de la relación de Luna con Flores, ¿será que fue una estrategia o es realidad? Archivado como: Edwin Luna divorcio de Kimberly Flores

Edwin Luna divorcio de Kimberly Flores: el anuncio de su despedida Todos los integrantes estaban reunidos en el salón principal de La Casa de los Famosos , cuando se comunicó la salida de la guatemalteca. Algunos se mostraron sumamente sorprendidos ante la salida de la polémica, más Roberto Romano quien cubría su cara con ambas manos y no podía creer lo que estaban mencionando. “Quiero notificarles que debido a una situación personal, Kimberly se ha ido de La Casa de los Famosos . Les quiero aclarar que no es nada que no tenga solución, son situaciones que ella necesita resolver. Más tarde les daré más información, muchas gracias y buenas noches. “, se escuchó en la grabación que dio la información sobre la salida de Flores. Archivado como: Edwin Luna divorcio de Kimberly Flores

Edwin Luna divorcio de Kimberly Flores: Edwin Luna llegó al show ¿La situación personal? Tal parece, que todo inició porque Edwin Luna se encontró bastante molesto con Kimberly Flores. Fue ese motivo el que orilló al integrante de La Trakalosa de Monterrey a ir al lugar donde se está grabando el reality Show y expresar a los productores que necesitan hablar urgentemente con su esposa. “Estamos viendo a Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey entrando a la Casa de los Famosos. Ahí está, en el salón especial, donde en unos minutos va a encontrarse con su esposa Kimberly Flores porqué tendrá algo que decirle, algo que comunicarle , algo que comentarle. Obviamente nosotros estaremos al pendiente de todo lo que pase. No solamente de lo que él va a decir, lo que le va a preguntar o le va a pedir, sino también de la reacción de Kimberly, quien no sabe que es lo que está pasando. “, fue lo queron en el programa, antes de cortar las imágenes de todas las salas. Archivado como: Edwin Luna divorcio de Kimberly Flores

Edwin Luna divorcio de Kimberly Flores: Estuvieron fuera del aire más de media hora En Instagram, la cuenta de Escandalo informó que desde la llegada de Edwin Luna, las cámaras del programa se suspendieron por más de 25 minutos y que todo fue parte de lo que estaba pasando con el matrimonio Luna-Flores. La plática oficial no la han dado a conocer y los usuarios reportan que será hasta este lunes que se mencione si hay o no divorcio, mientras que otras personas han dicho que todo se trata de un ‘teatro’ debido a que Kimberly estrenó canción. “Así las cámaras hace 25min de @lacasadelosfamosostv después de saber que Edwin está ahí para hablar con Kim y según son 24/7.”, Mencionó la cuenta de Escandalo, dando por entendido que los productores han puesto las cámaras sin señal o sólo en una posición para evitar que se enteraran de que fue la plática del matrimonio. Archivado como: Edwin Luna divorcio de Kimberly Flores

Edwin Luna divorcio de Kimberly Flores: “Sabemos porqué se fue” Los rumores entre los compañeros del reality show, comenzaron a decir el ‘por qué’ Kimberly se marchado del programa y uno de los más afectados por la salida y los comentarios de sus compañeros, fue Roberto Romano. El actor comenzó a reclamarle a Cris, una de las integrantes, diciendo que no deben especificarse sobre una situación por haberla visto hablar con la exMiss Universo, Alicia Machado. “(…) Lo digo y lo sostengo, no tenemos 15 años y cuándo supones o especulas, hablas las cosas de enfrente. Y si te quedas con tus suposiciones en la cabeza, pues bueno … Hay que hablar de frente. “, comentó Romano en la emisión. “Yo escuche que Cris le dijo a Alicia ‘Todos sabemos porqué fue'”, a lo que corrigió la joven, diciéndole que las cosas no han sido así. “Lo único que dije fue ‘qué bueno que se fue, para que arreglen las cosas'”, mencionó la mujer. Archivado como: Edwin Luna divorcio de Kimberly Flores

¿Le pidió el divorcio? Todo indica que las cosas se salieron de control en La Casa de los Famosos . Verónica Monte, fue la que habló de más y soltó parte de la conversación que Kimberly sostenido con su esposo, mencionando que el cantante le había pedido el divorcio a la Guatemalteca por las cosas que han pasado con algunos de sus compañeros. La amiga de Kim, mencionó que Luna le había pedido el divorcio a su esposa, y ella se lo negó. ¿Será cierto? “Lo logró. Que le pidió el divorcio o algo así, que ella dijo ‘No’ y se fue corriendo.”, Se escucha que Verónica dice a un par de compañeros del Reality Show, sobre la situación de Kimberly Flores con su esposo Edwin Luna; en una parte hace referencia a Alicia Machado, culpándola del supuesto divorcio de la pareja.

¡Les cae mal Roberto! Los usuarios no han parado de comentar sobre la situación que se está desarrollando en La Casa de los Famosos y todos están de acuerdo en una cosa: Roberto Romano, cayó de gracia. Tal parece que han empezado a culparlo sobre la situación que pasó entre Alicia Machado, Kimberly Flores y él, diciendo que ahora ‘negaba’ todos los hechos cuando había cámaras que probaban lo contrario y que debían dejar de echarle la culpa a Alicia por la salida de Flores. “Ya hartó ese Roberto, si sigue de mitotero lo va a sacar. Nomas anda embarrando.”, “Ay no, que flojera ese tipo Romano tan fuerte de cuerpo y tan pocos …”, “Este tipo quiere culpar a otro, cuando todo el mundo vio lo que hacían el y la Kardashian guatemalteca, jajaja es bien bajo este tipo. “,” Al Roberto hay que darle el show de Chisme No Like , jamás jamás eh conocido alguien tan chismoso. “, mencionaron los usuarios en las redes sociales.

No estaba molesto con Kimberly Flores Cuando recién surgieron los rumores de infidelidad, Edwin Luna actuó de forma muy relajada y dejó saber que nos e consiguieron molesto con su esposa. Eso, hace un par de días atrás. En las redes sociales encendieron la polémica porque Edwin Luna estaba ‘quedando como cornudo’ en su vida mientras se hacía cargo de sus hijos y Kimberly Flores estaba en la Casa de los Famosos con su ‘supuesta infidelidad’. A través de su cuenta de Instagram, Edwin Luna publicó un video donde deja bastante clara la descripción: “Me fui a meter a la casa de los famosos jejeje”, acompañado de unos emojis y un ‘te amo’ para Kimberly Flores, con quien claramente no está molesto por su comportamiento.

Parecía que la pareja estaba en perfectas condiciones Esto no quiere decir que Edwin Luna dejará a sus hijos para ingresar a La Casa de los Famosos, pues únicamente ‘hizo acto de presencia’ por medio de su esposa Kimberly Flores y una reveladora conversación con una de sus compañeras a la que les enseñó una prenda muy especial. Por lo que, se evidenciaba la buena relación entre la pareja. “Estas las cargábamos en Dubai, nos mandaron a hacer un montón de ropa así, una diseñadora que es nuestra madrina para cargarlas en el camino, o sea en el viaje… mira esta”, fue lo que dijo Kimberly Flores para después enseñar una especie de frazada con una foto muy abrazada de Edwin Luna.

¿Por qué culparon a Alicia Machado de la salida de Kimberly? En los primeros días del reality show, se notó la tensión entre la ex Miss Universo y la esposa del cantante de la Trakalosa de Monterrey, ¿la razón? Roberto Romano. Por tal motivo, ahora que salió del programa la culpan a ella de tal acción. Fueron varias ocasiones que la exMiss Universo, se ‘molestó’ por ver los constantes coqueteos entre ella y el actor Roberto Romano. En una ocasión le dijo a Celia Lora que la modelo debería de comportarse como ‘una mujer casada y con hijos’: “Le vale que está casada. Es una señora casada con tres hijos, y que el esposo es hipermega famoso. El señor es de un gremio de la música y ellos no son ningunos pendej% &. ¿A qué vas tú y también y te metes en su cama? , o sea, yo no me he metido en la cama de ninguno de los hombres ”, comentó en ese momento. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ