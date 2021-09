La polémica continúa en La casa de los famosos

Kimberly Flores tendrá que compartir habitación con otro hombre

¿Qué pensará Edwin Luna con esto? “Me van a divorciar”. La modelo guatemalteca, Kimberly Flores, esposa del cantante mexicano, Edwin Luna sorprende en el reality “La casa de los famosos”, al revelar que va a tener que compartir habitación otro hombre, se trata del ex participante de Exatlón, Kelvin Rentería, la modelo afirma que con esto sí le van a dar el divorcio. Vaya que el reality show, La casa de los famosos ha estado dando mucho de qué hablar, y es que desde que comenzó hace unos días, la serie ya ha propiciado un sin fin de rumores de posibles romances, tal es el caso de la esposa de Edwin Luna, Kimberly Flores, quien ha estado en el ojo del huracán por la cercanía que se ha visto entre ella y el actor Roberto Romano, desatando un sin fin de teorías que apuntan que tienen una relación. ¿Tienen un romance Roberto Romano y Kimberly Flores? Y es que desde que inició el show, ambos artistas se han visto bastante juntos, dándose una que otra muestra de cariño que ha puesto en duda el gran amor que le tiene la modelo guatemalteca, Kimberly Flores a su esposo, el cantante de la banda La Trakalosa, Edwin Luna, ante estos posibles rumores, fue el mismo intérprete quien comentó que no sabía qué estaba pasando en realidad pero que seguía amándola. En una reciente entrevista, Edwin comentó que ha estado viendo todo el show de su esposa, confesando que para él, aún no había nada que lo hiciera dudar de su amor, confesando incluso que se estaba enamorando aún más de ella, a pesar de que muchos usuarios afirman en redes sociales que ella le está siendo infiel con Roberto Romano.

¿Aparece con otro hombre? Kimberly Flores sorprende al revelar que tendrá que compartir suite con otro hombre Lamentablemente los problemas para el matrimonio entre Kimberly Flores y Edwin Luna parecen no van a acabar pronto, ya que fue hace unos días cuando también se dio a conocer que la modelo guatemalteca tendrá ahora que compartir suite con otro hombre, provocando que la esposa de Edwin Luna comente que en definitiva ahora sí le van a dar el divorcio. De acuerdo con el portal La Opinión, las cosas se le podrían complicar aún más a Edwin Luna después de que el ex concursante de Exatlón Estados Unidos, Kelvin Rentería, líder de la casa, eligiera a Kimberly Flores para acompañarlo a la suite privada, la cual se encontraba lejos de todas las demás habitaciones, provocando una gran sorpresa en la modelo.

Kelvin Rentería elige a Kimberly Flores; Kimberly Flores tendrá que compartir habitación con otro hombre El portal informa que fue la semana pasada cuando Anahí Izali, también gozó de este privilegio, provocando que “las cosas se pusieron bastante candentes” en el jacuzzi entre ella y el actor Christian de la Campa y es precisamente en donde también tendrá que estar Kelvin Rentería y Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna. La Opinión comenta que una de las reglas del show es que para ser el líder de la casa, se tendrían que esconder unas llaves por todas las habitaciones, y la llave que encontró Kelvin estaba en la cama de la esposa de Edwin, por lo cual el ex concursante de Exatlón consideró justo que Kim lo acompañara a esta habitación privada.

“Tú duermes en el suelo y yo en la cama”; Kimberly Flores tendrá que compartir habitación con otro hombre A través del video compartido por la cuenta @cheesemes, se logra ver como Kelvin Rentería elegía a Kimberly Flores para acompañarlo a esta habitación, confesando que lo hacía más que nada porque fue en su cama en donde encontró la llave: “Creo que me sentí un poco mal porque encontré la llave en la cama que le corresponde a ella, entonces creo que Kimberly tiene todo el derecho de estar ahí”. Ante estas palabras, la esposa de Edwin Luna se mostró muy sorprendida porque Kelvin la eligiera, ya que tendría que estar toda una semana durmiendo en la misma habitación con otro hombre que no es su esposo: “Ay Dios, ni siquiera me lo esperaba, pero, tú duermes en el suelo y yo en la cama”, a pesar de estas palabras, ella aún se encontraba muy indecisa sobre si elegir o no quedarse en la suite con él.

“Ya me van a divorciar con esto”; Kimberly Flores tendrá que compartir habitación con otro hombre Cuando se le cuestionó cuál sería su decisión, Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna respondió que ella aceptaba quedarse ahí: “No sí, sí acepto obviamente”, comentó entre los aplausos de sus compañeros, tras esto, la producción le dijo que podían ir a ver la habitación, la cual sería su cuarto durante una semana entera. Sin embargo, cuando iban caminando, la guatemalteca confesó: “Ya me van a divorciar con esto”, a lo que el ex concursante respondió que no, que eso no iba a suceder, comentándole que él lo hacía con todo respeto, ya que se había sentido mal porque había encontrado la llave en la cama de ella, a lo que Kimberly le responde que no había ningún problema, pero ¿Qué pensará Edwin Luna al descubrir que su esposa dormirá con otro hombre? .VIDEO AQUÍ

Alicia Machado aparece con el 'nuevo novio' de Kimbrly Flores 'muy cariñosos' en comprometedora posición La polémica se ha desatado y tal parece que no está dispuesta a irse, y es que no fue hace mucho cuando apenas comenzó el reality show 'La casa de los famosos' que el drama ya inundó el programa y es que todo inició desde aquel supuesto triángulo amoroso que hay entre Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, la ex reina de belleza, Alicia Machado y el actor Roberto Romano. No fue hace apenas una semana cuando la cadena de Telemundo lanzó su nuevo reality llamado La casa de los famosos, en donde un grupo de celebridades tenían que vivir en una casa durante tres meses hasta ser eliminados, en este programa los famosos serían grabados durante las 24 horas del día, y ya varios de ellos han destapado hasta sus últimos secretos.

El supuesto triangulo amoroso del reality Tras esto, han surgido diversos rumores en donde muchos seguidores del reality afirman que la modelo guatemalteca, Kimberly Flores, le ha sido infiel a su esposo, el cantante Edwin Luna, esto debido a que Kimberly se le ha visto muy juntita con el actor Roberto Romano, desatando un sin fin de rumores al respecto. Sin embargo, tal parece que este guapo actor no está haciendo esto solo con la esposa de Edwin Luna, sino también con la ex Miss Universo, Alicia Machado, ya que al igual que con Kimberly, ambos se han visto muy íntimos, a tal grado de que la venezolana y él actor fueron captados en la misma cama, ¿Será que está haciendo su luchita con las dos?

Desde la cama, aparece Alicia Machado con Roberto Romano Fue a través de la cuenta de Instagram del programa de espectáculos Suelta la sopa en donde captaron a Alicia Machado acostada en la misma cama que el actor Roberto Romano, provocando que miles de usuarios destacaran que el "nuevo novio" de Kimberly Flores estaba ahora con la ex Miss Universo. En el video, el cual ya cuenta con más de 215 mil reproducciones a horas de ser compartido, se logra ver a Alicia Machado y a Roberto Romano abrazados y acostados en la misma cama, mientras que Roberto aparecía sin camisa y la venezolana cubierta de pies a cabeza con la cobija, ambos se encontraban conversando sin el micrófono.

¿Ya no hay nada con Kimberly Flores? Durante el clip con duración de dos minutos y medio, ambos artistas se encontraban acostados mientras tenían una pequeña charla a susurros, y se encontraban sin micrófono, lo cual provocó que parte de la producción les dijera que volvieran a colocárselo, ante esto, ellos rieron y comentaron que ya se iban a dormir. A pesar de esto, ellos continuaron en la misma cama, mientras que Roberto Romano abrazaba a Alicia Machado por el estómago y ella se arrejuntaba un poco más al actor. Esto generó un sin fin de comentarios en donde muchos se comenzaron a preguntar entonces qué había pasado con Kimberly Flores.