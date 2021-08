Roberto Manrique habló por primera vez de su sexualidad

Confesó que es gay y que tiene novio

“Soy un hombre feliz y estoy tranquilo con eso” “Tengo novio y tenemos una relación hermosa”. Galán y actor de telenovelas, Roberto Manrique, quien participó en la producción “Sin senos no hay paraíso”, reveló por primera vez su orientación sexual y confesó en redes sociales que es gay. El actor y modelo de 42 años, quien dio vida al personaje Santiago Sanín en la serie Sin senos no hay paraíso, habló por primera vez de su orientación sexual y afirmó que él realmente no hacía esto porque continuara “adentro del closet”, sino lo hacía más para estar en paz con su niño del pasado, aquel pequeño que no lo dejaban ser libre. Galán y actor de telenovelas confirma que es gay Fue a través de su cuenta de Instagram en donde el actor y galán de telenovelas, Roberto Manrique publicó un poderoso mensaje en donde informaba a sus seguidores sobre su orientación sexual, revelando que era gay y que había sentido el impulso de hablar de un tema que nunca había hablado de manera pública: “Quisiera hablarles de un tema muy personal y muy privado como lo es mi orientación sexual, nunca me había parecido importante contar que soy homosexual, porque realmente consideraba que es irrelevante, y que hay otros aspectos de quien soy, que realmente es lo prioritario”, comenzó el actor en su video.

Se sentía culpable; Actor de telenovelas, Roberto Manrique confirma que es gay Tras esto, el galán y actor de telenovelas, Roberto Manrique, comentó que últimamente se había estado sintiendo un poco raro y esto lo llevo a meditar sobre lo que él estaba sintiendo, ahí fue cuando se dio cuenta lo que estaba pasando y llegó a la conclusión de que todavía no se podía amar: “Que loco, que absurdo, no me termino de amar”, confesó en su video en donde revelaba que era gay. Indagando un poco más a fondo sobre este sentimiento, concluyó que era porque sentía culpa, y no de la persona que es actualmente, sino de su niño del pasado, aquel que era bastante reprimido, quien vivía en una sociedad que no lo dejaba ser libre y que le repetía que “llorar no era cosa de hombres”, entre muchas cosas más.

Fueron momentos muy difíciles cuando era aún muy joven; Actor de telenovelas, Roberto Manrique confiesa que es gay En su video, de alrededor de casi 9 minutos, el actor y galán de telenovelas, Roberto Manrique, además de confesar que era gay y hablar sobre su orientación sexual, el también modelo comentó lo difícil que fue para él no poder expresarse como era cuando fue niño, debido a que empezaba a sentir culpabilidad por sentirse atraído emocionalmente por personas de su mismo sexo: “Robertito se crio en un mundo que no se le permitía ser quien era, en donde hasta llorar no era de hombres, en donde la vulnerabilidad no era digna. Estaba juzgado, ni se diga el hecho de que me gustaban los hombres, y que sentía desde que tengo memoria, que en mí había algo que estaba mal, ¿Cómo no voy a seguir sintiendo algo de culpa por ser quien soy?”.

“No hago esto para salir del closet, realmente todos lo sabían”; Actor de telenovelas, Roberto Manrique confiesa que es gay Ante esta impactante revelación, el actor y galán de telenovelas, Roberto Manrique decidió dar el siguiente paso por su bienestar propio y decidió contar de manera pública que era gay, aunque era algo que tantos sus amigos y familiares ya conocían, afirmando que realmente él no sentía que con esto estaba “saliendo del closet”: “A pesar de que no siento que desde hace 20 años que vivo en el closet, no siento que es una salida del closet, porque mi familia maravillosa lo sabe, cuando trabajo, en cualquier proyecto, todos lo saben, mi círculo lo sabe, sigo conociendo gente por la vida y les cuento y hasta mis fanáticos lo saben”.

“No tienes de que sentirte culpable”; Actor de telenovelas, Roberto Manrique confiesa que es gay El actor confesó que aun así sentía que se estaba engañando, y que no podía continuar hasta decirle a aquel “Robertito” que realmente amar a una persona de tu mismo sexo no tenía por qué ser algo que lo hiciera sentir culpable: “Me estaba engañando, había una parte de mí que no puede terminar de fluir hasta que no le diga a aquel Robertito ‘no tienes de que sentirte culpable, creo que esa es la base de mi mensaje”. Ante este impactante mensaje, Roberto Manrique después de revelar que era gay, confesó que la sociedad tendía a juzgar a la gente, provocando que se sientan culpables de quien son realmente: “Tendemos a vivir en sociedad que nos hacen sentir culpables por todo, tienden a hacernos sentir que nacimos mal, que nacimos con motivos por los cuales tenemos que arrepentirnos”.

“Tengo novio y estoy enamoradísimo de él” Después de que el actor Roberto Manrique confesó que era gay y que la base de este mensaje era más que nada dirigido a Robertito del pasado y para toda la gente que necesitara que alguien les dijera que no tenían nada de que sentirse culpables, el galán confesó que tenía una pareja maravillosa, la cual amaba y lo hacía sentir excepcional: “Tengo una pareja hermosa, tengo un novio hermoso, llevo siete años enamoradísimo de una relación increíble, no se imaginan como hemos crecido, como nos hemos impulsado, es un ser que trabaja en activismos, es un hombre increíble que ha estado conmigo, quien ha sido mi apoyo en la distancia, que se ha mudado para arriba y para abajo, que se dedica a transformar el mundo”.

Su papá estaba preocupado por su felicidad y tranquilidad El actor y galán Roberto Manrique, quien participó en producciones tales como Flor Salvaje, Victorianos, Translúcido, Victoria, La viuda negra, entre otros, confesó que tras quedarse guardado ese secreto durante muchos años, comentó que tuvo gran preocupación de contárselo a su padre, ya que él creía que “las personas homosexuales no eran felices”. “Cuando yo le conté a mi papá que soy gay, el pico de la conversación con él fue que el único motivo por el cual le dolía esta noticia, era porque creía que los homosexuales no son felices, y podía ver en su cara que estaba destruido por la noticia, y ese sentimiento radicaba del amor, porque lo único que le importaba era mi felicidad”.

“Yo soy plenamente feliz, soy un hombre feliz” Contando en su video que cuando su padre se encontraba delicado de su salud y en sus últimos minutos de vida, le confesó que él era muy feliz, y que si decidía irse a un lugar más feliz no tendrían de nada de qué preocuparse, ya que él estaría bien y en paz y que nadie le podría llegar a ser daño: “No tienes de que preocuparte papá. Puedes irte tranquilo, puedes irte feliz. Yo soy plenamente feliz. Soy un hombre feliz papi y tienes toda la libertad de irte y tener un viaje maravilloso con el universo, con la tranquilidad de que tienes un hijo feliz”, confesó el actor Roberto Manrique al revelar de manera pública que era gay.

“Sentía empatía desde muy joven” Para finalizar su video, el actor Roberto Manrique confesó que desde muy joven comenzó a sentir empatía por las situaciones de otras personas, aquellas personas que eran excluidas de la sociedad por diferentes factores, argumentando que él también podría llegar a estar en esa misma situación: “A los 15 años me llegó una profunda empatía y gratitud de estar sintiendo esta empatía, y entendía a esa edad ese gran dolor que estaba sintiendo, era una gran bendición, me hacía entender al otro, me hacía ver al que estaba siendo juzgado y me hacía entender que no era uno más que lo rechazaba sino ser alguien que lo incluía”.