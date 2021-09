Alicia Machado arremete nuevamente en contra de Kimberly Flores

La llama princesita y que siempre trae los pezones de fuera

La venezolana arremete contra su ex Winston Vallenilla El drama continúa y no parece terminar en el reality La Casa de los Famosos, en donde una vez más la exMiss Universo, Alicia Machado vuelve a despotricar en contra de Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, y la acusa de no hacer nada de limpieza en la casa y de traer “los pezones al aire” en diminutos conjuntos de ropa, ¿todo esto será por Roberto Romano? Relacionado La TV de EE.UU. está de luto por muerte del hombre del clima Willard Scott Alma Cero, ex de Edwin Luna, revela su oscuro pasado: ¿Embarazó a otra mujer cuando estaba con ella? (VIDEO) La Chupitos preocupa con video desde la cama de un hospital Fue hace apenas unas semanas cuando dio inicio el reality show, La casa de los famosos, un programa en donde varios artistas tendrán que convivir en una casa durante varios meses sin ninguna conexión alguna con el mundo exterior, en donde los roces y los altibajos comenzaron a inundar la casa después de que se diera a conocer un supuesto triángulo amoroso entre Kimberly Flores, Alicia Machado y el actor Roberto Romano. Alicia Machado se va en contra de Kimberly Flores Y es que tal parece que las cosas para Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna no parecen ir mejorando, ya que tras estar involucrada en posibles rumores de infidelidad, debido a que ha estado muy “cariñosa” y “coqueta” con el actor Roberto Romano, la guatemalteca también tiene una “pelea campal” contra la venezolana, Alicia Machado, quien no pierde la oportunidad de “sacarle sus verdades” a la modelo. De acuerdo con el programa de espectáculos, Suelta la sopa, una vez más la venezolana despotricó en contra de su compañera de casa, y en una charla intensa con el actor Roberto Romano, Alicia Machado acusó a Kimberly Flores de “ser una princesita” quien no hace nada de limpieza en la casa y de “andar siempre con los pezones al aire”.

Alicia Machado despotrica en contra de Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna Gracias a un video publicado por la cuenta de Instagram @lalenguateve, se logra observar cómo una vez más Alicia Machado se encuentra en la misma cama que el actor Roberto Romano, mientras que la exMiss Universo se encuentra con un semblante bastante serio, mientras que despotrica en contra de Kimberly Flores. En el breve video, Alicia Machado, quien fue considerada como la mujer más bella hace unos años atrás, comentó que Kimberly Flores siempre “andaba como princesita en la casa” y que no hacía nada de limpieza: “Jamás la he visto con un trapo en la mano, limpiando ni madres, siempre anda de princesita, que todo el mundo le tiene que hacer todo”.

“Siempre anda con los pezones al aire”; Alicia Machado despotrica nuevamente en contra de Kimberly Flores No satisfecha, Alicia Machado comentó que Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, siempre andaba por la casa con su pecho al aire sin importarle más, comentando que aun así quería respeto cuando ella se estaba comportando de esa manera: “Nada más agarra tantito, y se pone después a hacer sus huevitos con los pezones al aire y después no quiere que la gente hable mierd$%& de ella”. Y es que lo que parecía ser una enemistad debido al amor del actor Roberto Romano, se pudo haber convertido en algo más personal, ya que aunque ya no se han visto juntos el actor y la esposa de Edwin Luna, la venezolana no parecía soltar el tema, ya que después comentó que Kimberly debería de comportarse como una señora para que ya no la criticaran, despotricando una vez más en contra de ella. VIDEO AQUÍ

“Le vale que está casada”; Alicia Machado despotrica en contra de Kimberly Flores Cabe destacar que esa no ha sido la única ocasión en la que Alicia Machado se ha ido en contra de Kimberly Flores, ya que en otra ocasión la exMiss Universo, ‘molesta’ por ver los constantes coqueteos entre ella y el actor Roberto Romano, le dijo a Celia Lora que la modelo debería de comportarse como ‘una mujer casada y con hijos’: “Le vale que está casada. Es una señora casada con tres hijos, y que el esposo es hipermega famoso. El señor es de un gremio de la música y ellos no son ningunos pendej%&. ¿A qué vas tú y también y te metes en su cama? , o sea, yo no me he metido en la cama de ninguno de los hombres”, comentó en ese momento.

Arremete en contra de su ex Winston Vallenilla Por otra parte, Alicia Machado no solo se ha destacado por “sacarle las verdades” e irse en contra de la esposa de Edwin Luna, Kimberly Flores, ya que en otra ocasión la venezolana criticó a su ex pareja Winston Vallenilla, haciendo alusión de que tenía “algo” pequeño, así lo dio a conocer en su platica con el también venezolano, Jorge Aravena. El portal Alnavío comenta que la ex miss universo le comentó a Jorge lo siguiente y aunque no dijo a quien se refería, sí dio a entender que se trataba de Winston: “Me trataba como una reina, era actor y conductor de Radio Caracas (…) yo empecé a salir con él, me buscaba en la moto y me mandaba flores”, posteriormente, vrendía el comentario de Alicia Machado, el cual hizo enojar fuertemente a su ex pareja.

“Yo no voy a prender esta lavadora para lavar este trapito” En la conversación que sostuvo Alicia Machado con su compatriota, Jorge Aravena, la venezolana prosiguió con lo siguiente: “Para hacerte el cuento más corto, nos vamos de rumba una noche, yo era muy chamita, y después nos fuimos a mi casa y yo me tuve que meter en el baño, es el único con el que me ha pasado, he tenido que decir ‘no, es que yo no voy prender esta lavadora para lavar ese trapito”. Estas últimas palabras pudieron haber causado una gran molestia tanto para su ex Winston Vallenilla y en su esposa, Marlene de Andrade, quienes rápidamente usaron sus redes sociales para responderle a la ex miss universo, comentando que “su lavadora ya estaba muy dañada”.

Le responden A través de sus redes sociales, el venezolano, Winston Vallenilla le respondió a Alicia Machado, echándole en cara todo lo que ella ha dicho y sus equivocaciones: “#SeréBreve, Alicia Machado, la que confundió Corea con China, dijo en un programa que mi ropita le pareció pequeña para su lavadora, lo primero es que arregle la lavadora que de tanto uso no hay ropita ni ropa que ahí se lave, lo segundo, estoy feliz con mi ropa y la lavo tres meses” Por otra parte su esposa comentó que ella no cambiaría nada: “Lo certifico, no cambio ese trapo por publicacones engañosas de lavadoras fundidas que no agarran ractificación. Alicia Machado, ya que los trapos o trapitos no te funcionan, pueba con otras cosas y a lo mejor te curas de esas frutraciones”, comentó la esposa de Winston.

Alicia Machado aparece con el ‘nuevo novio’ de Kimberly Flores ‘muy cariñosos’ en comprometedora posición Fue a través de la cuenta de Instagram del programa de espectáculos Suelta la sopa en donde captaron a Alicia Machado acostada en la misma cama que el actor Roberto Romano, provocando que miles de usuarios destacaran que el “nuevo novio” de Kimberly Flores estaba ahora con la ex Miss Universo. En el video, el cual ya cuenta con más de 215 mil reproducciones a horas de ser compartido, se logra ver a Alicia Machado y a Roberto Romano abrazados y acostados en la misma cama, mientras que Roberto aparecía sin camisa y la venezolana cubierta de pies a cabeza con la cobija, ambos se encontraban conversando sin el micrófono.

¿Ya no hay nada con Kimberly Flores? Durante el clip con duración de dos minutos y medio, ambos artistas se encontraban acostados mientras tenían una pequeña charla a susurros, y se encontraban sin micrófono, lo cual provocó que parte de la producción les dijera que volvieran a colocárselo, ante esto, ellos rieron y comentaron que ya se iban a dormir. A pesar de esto, ellos continuaron en la misma cama, mientras que Roberto Romano abrazaba a Alicia Machado por el estómago y ella se arrejuntaba un poco más al actor. Esto generó un sin fin de comentarios en donde muchos se comenzaron a preguntar entonces qué había pasado con Kimberly Flores.