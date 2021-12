Hasta ayer en la noche no se había revelado cuál había sido el motivo, pero se especulaba que fue por Covid. Siendo que el cantante ha difundido en sus redes sociales que en época de frío siempre se ve afectado de sus vías respiratorias debido a que bajan sus defensas. Sin embargo, todo transcurrió en dudas y especulaciones durante todo el día. Archivado como: Eduin Caz Grupo Firme

En días anteriores también había corrido el rumor que tenía Covid porque se había difundido una foto de él con mascarilla de oxígeno. Caz inmediatamente desmintió el rumor. Ayer el cantante también había publicado un par de historias con su hija en las que decía “anda malita como su papi” sin embargo no reveló de qué. En un video aparecen cantando y llorando

Sin embargo, anoche la gente cercana a él, decidió poner fin a los rumores y especulaciones y emitieron un comunicado oficial en el que explican los motivos reales por los que fue hospitalizado y cómo se encuentra de salud tras el procedimiento médico al cual fue sometido. Pero hasta el momento el artista no ha dicho ni una palabra.

Rápidamente los internautas relacionaron la mascarilla con un posible contagio de coronavirus, fue en sus historias de Instagram donde subió la instantánea en un cuarto oscuro, recostado en su cama y dejando un mensaje a sus fans el cual dice: “Me gusta el frío pero no es algo que me favorezca”.

Cabe recordar que no es la primera vez que aparece de esta manera, ya que el pasado 27 de septiembre, el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, apareció de igual manera en su perfil de red social con otra mascara. En esa ocasión el artista musical si reveló que lo estaba usando debido a su desgaste físico, según Infobae.

Hasta ese momento no salía a aclarar esta situación, ni confirmó un posible contagio de COVID-19. La gran mayoría que aparece con esta clase de mascarilla es por estar infectados de este virus que ha sido mortal para la humanidad, por lo pronto los fans están a la espera de que salga el cantante a explicar todo.

¿QUÉ LE PASÓ REALMENTE?

Durante la cuenta de Instagram de Chisme No Like, se compartió la imagen de Eduin Caz con el tanque de oxígeno, inmediatamente los usuarios dejaron su reacción sobre esta situación. “Así se mostró #EduinCaz, el vocalista de #GrupoFirme en sus redes sociales y es que compartió un video con mascarilla realizándose nebulizaciones. El cantante señaló que le gusta el frío pero que no es un clima que lo favorezca. ¡Pronta recuperación!”, se lee en el post.

“La gente no se pueden desconectar ni siquiera cuando están dándose un tratamiento médico. Cuando alguien está sintiéndose mal en lo ultimo que piensa es en estar haciendo vídeos. Este tipo lo que quiere llamar atención. Es un ridículo”, dijo un internauta que piensa que está exagerando.