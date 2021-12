Como ya sabemos, siempre habrá gente que tenga buenos y malos comentarios acerca de como lucen los famosos, en este caso Maribel Guardia no es la excepción, y es que hace unos cuantos días se le vio el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde dio declaraciones con respecto a las críticas de las personas.

“Ay, a mí no me importa, que digan lo que les dé la gana”, dijo para el canal de YouTube del reportero Edén Dorantes. Fue a través de ‘People en Español’ que en dichas declaraciones había agregado que no es “monedita” de Oro para caerles bien a todos. Entre risas la actriz agregó la frase “Viejos los cerros y reverdecen, como me ves te verás… si bien te va”. ¡No cabe duda que Guardia sabe como defenderse!