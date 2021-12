Crónica Tragedia latina Navidad. Ya se acerca la Navidad, tradicional época para regalar y compartir. De hecho, justamente esa era la idea de una familia hispana de Georgia que la madrugada del sábado pasado armó una fiesta previa a la celebración de la Noche Buena, pero desgraciadamente, las cosas no salieron como lo habían planeado.

Ya fueron por él a su casa en Lilburm, pero no lo encontraron. Es evidente que anda huyendo porque sabe bien lo que hizo. De su camioneta tampoco hay ningún rastro hasta ahora, pero los detectives saben que es cuestión de tiempo para que puedan dar con él, para así hacerlo pagar por su fechoría.

Ernesto sabía bien lo que había hecho. La policía está segura de que el hecho de haber atropellado a su cuñado lo hizo completamente consiente, aunque posiblemente por un arranque de ira, lo cual obviamente no justifica el acto. Ahora lo están buscando para acusarlo de homicidio, entre otros cargos graves.

La vocera indicó que cuentan con la declaración de varios testigos, pero que todos apuntan a que el causante de la muerte fue Ernesto, ya que, al ver a Juan en su camino, debió detener la marcha y no hacer todo lo contrario, es por lo que ahora están tras su pista, pues lo consideran un tipo de homicida a sangre fría.

Michele Pihera, uno de los portavoces policiales de Gwinnett, aseguró a los medios de comunicación que la causa o motivo de esta mortal trifulca todavía está bajo investigación. No se ha establecido aún qué fue lo que originó la pelea entre los cuñados ni tampoco porqué la víctima decidió seguirlo hasta la calle.

“Queremos que lo delaten con la policía”

Angélica Flores también utilizó sus redes sociales para implorar que si alguien sabe sobre su paradero que lo denuncien cuanto antes. “Se busca, Ernesto Pelayo Brambila mató a mi primo. Ayudemos a hacer justicia por favor compartan y avisen a las autoridades si lo ven”, pidió la chica.

La policía de Gwinnett espera justamente que con la colaboración del público poder dar pronto con el sospechoso. Otra tragedia que enluta a nuestra comunidad en vísperas de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, cuando se supone que todo debería ser amor, paz y felicidad. No han dado mayores detalles sobre este caso, pero no me extrañaría que el licor tuviera que ver en semejante tragedia. Gracias por leer mi crónica de hoy en MundoHispánico. Hasta la próxima.